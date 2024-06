Nächster Neuzugang für Duisburg: Zahmel kommt aus Osnabrück

Die Transferoffensive des MSV Duisburg geht in die nächste Runde. Wie der Drittliga-Absteiger am Dienstagnachmittag vermeldete, wechselt Jannik Zahmel an die Wedau. Der 21-jährige Flügelspieler stand zuletzt beim VfL Osnabrück unter Vertrag, war in der Saison 2023/24 aber an den Nord-Regionalligisten BW Lohne ausgeliehen. Statt einer Rückkehr an die Bremer Brücke wechselt Zahmel nun fest zu den Zebras. "Jannik ist ein sehr schneller und zielstrebiger Spieler. Ausgebildet ist er auf dem offensiven Flügel, wo er mit seinem Tempo eine richtige Waffe hat. Wir freuen uns auf einen noch jungen Spieler, der in Lohne eine sehr gute Saison gespielt hat, aber noch einiges an Entwicklungspotenzial mitbringt und den nächsten Schritt mit und bei uns gehen möchte", freut sich Kaderplaner Chris Schmoldt.