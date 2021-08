Nächster Neuer für Werder: Assalé wird ausgeliehen

Der SV Werder hat zwei Tage nach der Verpflichtung von Marvin Ducksch am Freitag einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Roger Assalé wechselt auf Leih-Basis aus der französischen 2. Liga zum Bundesliga-Absteiger. Die Bremer besitzen zudem eine Kaufoption.

Mit dem Dijon FCO war der ivorische Außenstürmer in der vergangenen Saison aus der Ligue 1 abgestiegen, in der er 17 Mal zum Einsatz gekommen war - bei einem Treffer und einer Vorlage. In der Ligue 2 trat der 27-Jährige in den ersten vier Spielen bislang zweimal als Torschütze in Erscheinung.

Nun hat sich der SV Werder die Dienste des 20-maligen Nationalspielers zunächst durch eine Leihe gesichert, besitzt im Anschluss jedoch auch eine Kaufoption. "Wir haben die Karriere von Roger bereits in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt. Er ist ein wuchtiger, schneller und dribbelstarker Offensivspieler, der mit seinen Aktionen für viel Belebung im Spiel sorgen kann. Dazu ist er flexibel einsetzbar. Er hat seine Stärken vor allem als Außenstürmer, kann aber auch in der zentralen Rolle im Angriff spielen", erklärte Frank Baumann in der Vereinsmeldung.

Der Profi von der Elfenbeinküste soll die Position auf der offensiven Außenbahn besetzen, wo man in Bremen nach der Verpflichtung des zentralen Angreifers Ducksch noch Bedarf gesehen hatte, um das durchaus flügellastige Offensivspiel von Trainer Markus Anfang umsetzen zu können.

Während seiner erfolgreichsten sportlichen Zeit beim BSC Young Boys in der Schweiz war Assalé, jedoch auch im Sturmzentrum eingesetzt worden. Insgesamt erzielte er von Anfang 2017 bis Anfang 2020 44 Tore in 129 Spielen und kam zusätzlich auf 31 Assists. Nach einer Leihstation in der Rückrunde der Saison 2019/20 beim spanischen Erstligisten CD Leganés wechselte Assalé zum Ende der Saison für vier Millionen Euro Ablöse nach Dijon.

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim SV Werder Bremen. Ich habe gute Gespräche mit Markus Anfang und Frank Baumann geführt, die mir ihre Ideen dargelegt haben, wie wir Fußball spielen wollen", ließ Assalé selbst verlauten: "Diese Gespräche sowie die Philosophie des Klubs haben mich überzeugt."