Nächster Neuer beim FCS: Multhaup kommt aus Braunschweig

Der 1. FC Saarbrücken macht schon frühzeitig Nägel mit Köpfen im Hinblick auf die kommende Saison. Maurice Multhaup ist der vierte Neuzugang.

Wie der FCS am Mittwoch auf seiner Website bestätigte, wechselt Multhaup von Eintracht Braunschweig aus der 2. Liga an die Saar und damit eine Liga tiefer. Er soll "die Sturmreihe bei den Blau-Schwarzen verstärken", heißt es vom Klub.

"Mit Maurice werden wir mehr Möglichkeiten und vor allem mehr Flexibilität in der Offensive bekommen. Er kann sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum eingesetzt werden, besitzt ein sehr gutes Tempo und ist im direkten Eins-gegen-eins sehr effektiv", beschrieb Jürgen Luginger den Neuzugang. "So einen Spielertyp haben wir gesucht und sind froh, dass Maurice sich für uns entschieden hat", so der Sportdirektor.

Über 100 Zweitliga-Spiele

Multhaup kommt mit der Erfahrung von fünf Bundesliga-Spielen und 103 Einsätzen für den 1. FC Heidenheim, den VfL Osnabrück und Braunschweig in der 2. Liga zum FCS. Der 27-jährige gebürtige Bottroper spielte darüber hinaus 17-mal für Jugend-Nationalmannschaften des DFB.

"Entscheidend für meinen Wechsel waren die guten Gespräche mit Rüdiger Ziehl und Jürgen Luginger, die sich sehr um mich bemüht haben und mich vom spannenden Zukunfts-Projekt beim 1. FC Saarbrücken überzeugen konnten. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und werde alles dafür tun, dass dieser Traditionsverein auf seinem Weg nach oben erfolgreich sein wird", so der Spieler.

Multhaup ist nach Phillip Menzel (Tor, Austria Klagenfurt), Philip Fahrner (Abwehr, SC Freiburg II) und Chafik Gourichy (Mittelfeld, US Thionville) der bereits vierte Neue in Saarbrücken für die Saison 2024/25. Damit liegt der Klub in der 3. Liga rein zahlenmäßig aktuell vorne.