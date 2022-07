Nächster Nackenschlag für die Niederlande: Miedema positiv getestet

Der Titelverteidiger Niederlande hat bei der EM in England einen weiteren personellen Rückschlag zu verdauen: Topstar Vivianne Miedema fällt vorerst aus.

Wie der niederländische Verband am Dienstagabend mitteilte, wurde die Torjägerin positiv auf das Coronavirus getestet. Miedema werde "in den kommenden Tagen isoliert", hieß es. Sobald sie keine Symptome mehr habe und negativ getestet sei, werde sie in den Kader zurückkehren. Für das zweite Gruppenspiel der Niederländerinnen am Mittwochabend gegen Portugal (21) fällt die 25-Jährige aber sicher aus.

Damit steht eine weitere Stammkraft den Niederländerinnen vorerst nicht zur Verfügung. Beim 1:1 gegen Schweden zum Auftakt verletzte sich Torhüterin und Spielführerin Sari van Veendendaal so schwer an der Schulter, dass sie für den Rest der EM in England ausfallen wird. Zudem zog sich Verteidigerin Aniek Nouwen eine Knöchelblessur zu. Nach der Partie wurde zu allem Überfluss Jacki Groenen ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet, auch die Legionärin von Manchester United steht Nationaltrainer Mark Parsons nicht zur Verfügung.

Miedema startete ihre Profikarriere beim SC Heerenveen, nach drei Jahren wechselte sie zum FC Bayern München. Mit dem FCB wurde sie zweimal Deutscher Meister (2015, 1016). 2017 zog sie weiter zu Arsenal WFC, wo sie immer noch spielt.