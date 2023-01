Nächster Meilenstein für Stützle: Tor, Vorlage und wieder die 20

Nationalspieler Tim Stützle hat einmal mehr im Spiel der Ottawa Senators gegen die Pittsburgh Penguins überzeugt und einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen Karriere gesetzt.

Beim 5:4 der Senators nach Verlängerung gegen Pittsburgh erzielte der 21-Jährige aus Viersen am Mittwochabend (Ortszeit) das 2:1 und bereitete das Siegtor vor. Stützle hat damit zum zweiten Mal in seiner Karriere mindestens 20 Tore in einer NHL-Saison geschossen, zudem ist er erst der vierte Spieler in der Historie der Senators, der dies vor seinem 22. Geburtstag schaffte. "Bei dem Tor haben alle Jungs zuvor schon einen guten Job gemacht", erklärte Stützle bescheiden.

In der vergangenen Saison hatte er in 79 Spielen 22 Tore erzielt, nun steht Stützle nach 40 Partien bereits bei 20 Treffern. Mit Vorlagen kommt er derzeit auf 42 Punkte, nach der vergangenen Saison hatte er 58. "Ich versuche fortlaufend mein Spiel zu verbessern", meinte Stützle. Trotz der Stützle-Tore kann sich Ottawa aber auch in dieser Saison keine großen Hoffnungen auf eine Play-off-Teilnahme machen.

Starkes Comeback und Überraschungserfolg der Sharks

Nico Sturm hat mit den San Jose Sharks einen Überraschungserfolg gegen die Dallas Stars gefeiert. Beim 5:3-Heimsieg nach 0:3-Rückstand legte der Stürmer im letzten Drittel das Tor zum 4:3 durch Erik Karlsson auf. Im Rennen um die Playoff-Plätze sind die Sharks trotz ihres 14. Saisonsieges abgeschlagen.