Nächster Mega-Trade: Watson wechselt zu den Browns

In der Nacht zum Samstag ist das nächste große Tauschgeschäft der NFL-Offseason bekannt geworden: Deshaun Watson wechselt nach einer langen Wechsel-Saga nach Cleveland und unterschreibt dort auch direkt einen neuen Vertrag.

Für Deshaun Watson und die Cleveland Browns hat sich in der Nacht zum Samstag ein Kreis geschlossen. Der umstrittene Quarterback war im Jahr 2017 an 12. Stelle des Drafts gewählt worden, einem Pick, der vor den Texans in der Hand der Browns lag. Die Kosten für diese Zusammenkunft scheinen allerdings gewaltig: Watson und ein Fünftrunden-Draftrecht wechseln nach Cleveland, während die Browns die Erstrunden-Wahlrechte aus den Jahren 2022, 2023, 2024 sowie einen Drittrunden- und einen Fünftrundenpick nach Houston schicken.

Der ehemalige Clemson-Quarterback hatte nach seinem Draft vier erfolgreiche Jahre in Houston verbracht, in denen er das Team zwei Mal (2018, 2019) in die Play-offs führte. Auch für ihn persönlich waren die Jahre in Texas erfolgreich: Zwischen 2018 und 2020 wurde der 26-Jährige drei Mal in den Pro-Bowl gewählt.

Im Anschluss an diese Erfolge kam dann allerdings der Einbruch: 2020 konnten die Texans nur noch vier Spiele gewinnen, nach der Saison wurde außerdem auch noch Star-Receiver DeAndre Hopkins an die Cardinals abgegeben. Watson forderte als Folge ebenfalls einen Trade, der sich allerdings wegen der Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs zunächst zerschlagen sollte, weshalb er in der kompletten letzten Saison kein Spiel bestritt. Ein Jahr später ist der Trade jetzt also offiziell, sodass für beide Seiten ein neues Kapitel beginnt.

Riesen Vertrag und eine starke Offensive

Die Browns erhielten wohl auch deshalb den Zuschlag, weil sie Watson fürstlich entlohnen können. Watson unterschrieb in Cleveland einen Fünfjahresvertrag über 230 Millionen US-Dollar und trifft dort direkt auf eine starke Offensive: In Nick Chubb spielt bei den Browns wohl einer der besten Running Backs der Liga. Der 26-Jährige konnte in jeder der letzten drei Saisons mehr als die "magischen" 1000 Yards erlaufen und stand dreimal in Folge im Pro-Bowl. Watsons neues Ziel durch die Luft wird Amari Cooper sein. Der viermalige Pro-Bowler kam ebenfalls per Trade von den Dallas Cowboys.

Platz machen muss dagegen Baker Mayfield: Der Quarterback, der nur ein Jahr nach Watson an der ersten Stelle des Drafts ausgewählt worden war, konnte die hohen Erwartungen des Teams zu selten erfüllen und steht nun auf dem Abstellgleis. An dem 26-Jährigen sollen angeblich die Indianapolis Colts, die Seattle Seahawks und die Carolina Panthers interessiert sein.

Aufgrund der Missbrauchsvorwürfe: Watson könnte immer noch gesperrt werden

Für die Browns ist dieser Trade und dieser Vertrag allerdings sehr riskant: Watson war vor der letzten Saison von 22 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt und verklagt worden. Anfang März hatte eine Jury zwar abgelehnt, ein strafrechtliches Verfahren gegen Watson in Gang zu setzen, die Zivilprozesse laufen allerdings immer noch.

Auch eine Sperre in der NFL ist immer noch möglich. Die NFL bestätigte in den Stunden nach dem Trade, dass die Liga weiterhin gegen Watson ermittle. "Keine Transaktion hat irgendeinen Effekt auf die fortlaufende Untersuchung der schweren Vorwürfe gegen Deshaun Watson", sagte Brian McCarthy. Sollte Watson gesperrt werden, müsste wohl Case Keenum, ehemaliger Vikings-Quarterback, die Browns in die kommende Saison führen.