Nächster Mbappé-Abschied: Auch Ethan verlässt PSG

Dass Kylian Mbappé ab der kommenden Saison nicht mehr im Trikot von Paris St. Germain auflaufen wird, ist bereits seit geraumer Zeit bekannt. Auch Bruder Ethan kehrt PSG nun den Rücken, wechselt jedoch innerhalb Frankreichs.

Gemeinsam war das Brüderpaar im August 2017 in die französische Hauptstadt gewechselt - Kylian von Monaco aus, Ethan aus der Jugendabteilung der AS Bondy. Sieben Jahre später steht Paris St. Germain nun wieder gänzlich ohne Mbappés da, das ist seit Donnerstagabend gewiss.

Künftig wird der 17-jährige Mittelfeldspieler für den Lille OSC auflaufen, der die abgelaufene Ligue-1-Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz beendete. Beim viermaligen französischen Meister freut man sich, stellvertretend gesprochen von Präsident Olivier Létang, auf ein "vielversprechendes Talent", das "perfekt" zur Strategie des Vereins passt.

Fünf Jokereinsätze bei den Profis

Diese beruhe mit Beginn der Amtszeit des neuen Cheftrainers Bruno Genesio "mehr denn je" darauf, ebensolche hochveranlagten Youngster in den Profikader zu integrieren und zu fördern. Der Neuzugang werde "beim LOSC alles finden, was ihm ermöglicht, seinen Fortschritt und seine Entwicklung fortzusetzen und auf das höchste Niveau zu gelangen. Ich möchte Ethan und seiner Familie zudem für das Vertrauen danken, das sie uns entgegengebracht haben, obwohl sie zahlreiche andere Anfragen hatten", lässt sich Létang weiter zitieren.

Der knapp acht Jahre jüngere Mbappé-Bruder fühlt sich, anders als Angreifer Kylian, im zentralen Mittelfeld am wohlsten. Auf dieser Position kam er etwa nicht nur in zahlreichen Spielen mit der Pariser U 19, sondern auch fünfmal als Einwechselspieler bei den Profis zum Einsatz.

Es erfüllt mich mit Stolz, hier spielen zu dürfen. Ethan Mbappé

Aus Sicht von Mbappé war es in seinem jungen Alter "die beste Option, in Frankreich zu bleiben, um mich weiterzuentwickeln", wofür sich Lille als "das beste Projekt" herauskristallisiert habe. "Es ist ein Verein, der zu den besten in Frankreich gehört und es erfüllt mich mit Stolz, hier spielen zu dürfen", blickt der 17-Jährige auf seine zweite Profistation voraus.