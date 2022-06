Nächster Kracher für die Balance: Real Madrid angelt sich Tchouameni

Nach dem ablösefreien Deal mit Antonio Rüdiger ist Real Madrid der nächste Transfer-Coup gelungen: Der hochveranlagte Aurelien Tchouameni (22) kommt aus Monaco.

Die große Präsentation hätte es in diesem Sommer eigentlich für Kylian Mbappé geben sollen - der betritt das Estadio Santiago Bernabeu aber höchstens noch als Gast. Statt in der Offensive hat Real Madrid, vielleicht auch mangels gleichwertiger Alternativen, nun erneut in der Defensive nachgelegt: Nach dem ablösefreien Abwehrspieler Antonio Rüdiger kommt auch der hochveranlagte Aurelien Tchouameni.

Ersatz und Nachfolger für Casemiro

Der 22-jährige französische Nationalspieler (elf A-Einsätze/ein Tor) fungiert im defensiven Mittelfeld als präsenter Balancespieler und wechselt nach zweieinhalb Jahren bei der AS Monaco in die spanische Hauptstadt. Dort könnte er vor der Abwehr einmal Casemiro beerben - vorerst ein Ersatz, irgendwann ein Nachfolger, das hat den Königlichen noch gefehlt. Auf den Achterpositionen dürften Eduardo Camavinga und Fede Valverde in die Fußstapfen von Toni Kroos und Luka Modric treten.

Der 1,85 Meter große Tchouameni, bei Girondins Bordeaux ausgebildet, hat beim amtierenden Champions-League-Sieger Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und soll laut "The Athletic" im Paket um die 100 Millionen Euro kosten - was Real durch das nicht mehr anfallende Handgeld für Mbappé wohl eingespart hat. Nach einem Medizincheck am Dienstag soll der französische Nationalspieler offiziell vorgestellt werden.