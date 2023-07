Nächster Karriereschritt: Pollak wechselt nach Leipzig

Julia Pollak spielte zuletzt auf Leihbasis beim SV Meppen. Nach dem Ende der Leihe kehrt sie nun allerdings nicht nach München zurück, sondern sucht eine neue Herausforderung bei RB Leipzig.

Aufsteiger RB Leipzig bastelt weiter fleißig am Kader für die Bundesliga-Premierensaison und hat am Donnerstag seinen bereits achten Neuzugang präsentiert: Julia Pollak kommt vom Meister aus München nach Leipzig und unterzeichnet bei den Sachsen einen Vertrag bis 2025. Bei RB wird sie in Zukunft mit der Rückennummer 29 auflaufen.

Die 21-Jährige verlässt damit den FC Bayern nach sieben Jahren, war sie doch 2016 als Teenagerin in die Jugend der Münchnerinnen gekommen. In der Folge durchlief Pollak die verschiedenen Nachwuchsmannschaften und schaffte im Sommer 2020 den Sprung zu den Profis, für die sie in derselben Spielzeit zwölfmal zum Einsatz kam und sogar Champions-League-Luft schnuppern konnte. Nach einer Leihe zu Bayer 04 Leverkusen in der Saison 2021/22, lief die Außenverteidigerin in der vergangenen Spielzeit leihweise für den SV Meppen auf, wo sie in allen 22 Bundesligapartien in der Startelf stand, den Abstieg des SVM aber nicht verhindern konnte.

Nun will die ehemalige deutsche Juniorinnen-Nationalspielerin beim Aufsteiger den nächsten Schritt machen. "Ich freue mich riesig auf RB Leipzig", sagt Pollak in einer Vereinsmitteilung ihres neuen Arbeitgebers. "Hier herrschen sehr professionelle Strukturen und damit die perfekten Bedingungen, um mich persönlich und auch fußballerisch weiterentwickeln zu können."

In naher Zukunft dürfte damit wohl in erster Linie der Klassenerhalt gemeint sein. Über kurz oder lang möchte sich RB Leipzig unter den Topteams der Liga etablieren und auch international angreifen. Für diese Pläne ist Pollak laut Viola Odebrecht, Leiterin Frauenfußball beim Aufsteiger, genau die richtige Spielerin: "Julia ist ehrgeizig, zweikampfstark, hat einen guten linken Fuß und verfügt trotz ihres jungen Alters bereits über Erfahrungen in der Bundesliga und Champions League. Sie komplettiert unsere linke Seite und wir freuen uns, dass sie sich für uns entschieden hat."