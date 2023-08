Nächster Hertha-Abgang: Hellas verpflichtet Serdar

Suat Serdar war nach Herthas Abstieg wechselwillig und bekommt jetzt seinen Wunsch: Kommende Saison spielt er für Hellas Verona.

Wenige Minuten nachdem Hertha den Abgang von Kapitän Marco Richter zum FSV Mainz 05 öffentlich machte, folgte der nächste Spieler: Die Berliner geben Suat Serdar leihweise zu Hellas Verona ab. Laut Informationen von "Sky Sports Italia" sicherte sich Hellas für den Mittelfeldspieler darüber hinaus eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro. Serdars Vertrag bei der Hertha läuft noch bis 2026.

"Für Suat hat sich die Gelegenheit geboten, erstmals in seiner Karriere ins Ausland zu wechseln. Diese Chance wollte er gerne nutzen", sagt Sportdirektor Benjamin Weber zum Deal mit dem Serie-A-Klub.

Serdar war 2021 von Schalke zu Hertha BSC gewechselt. Für die Berliner absolvierte er in dieser Zeit 69 Spiele und erzielte acht Tore. In Verona trifft er auf den ehemaligen Herthaner Ondrej Duda, der über den Umweg Köln Anfang des Jahres in Verona gelandet ist.