Nächster herber Rückschlag: Saison-Aus für Okugawa

Es kommt immer dicker für Arminia Bielefeld. Nun fehlt auch Masaya Okugawa im Kampf gegen den Abstieg.

Bundesliga-Absteiger Bielefeld steht mit dem Rücken zur Wand. Die Arminen haben seit fünf Spielen nicht gewonnen und belegen aktuell Relegationsplatz 16. Während der Vorsprung auf Sandhausen und Regensburg nur zwei Punkte beträgt, fehlen zum rettenden Ufer bereits vier Zähler.

Okugawa erlitt Schlüsselbeinbruch

Und nun kommt noch geballtes Verletzungspech hinzu. Wie die Ostwestfalen am heutigen Dienstag mitteilten, ist die Saison für Masaya Okugawa zu Ende. Der 27-jährige Japaner, im Januar 2021 von RB Salzburg zur Arminia gewechselt, hat im Mannschaftstraining am Montagnachmittag einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Der Mittelfeldspieler muss operiert werden und fällt für die ausstehenden Spiele in der laufenden Saison aus.

Okugawa absolvierte in der aktuellen Spielzeit 30 Punktspiele für Bielefeld, erzielte fünf Tore selbst und bereitete weitere zehn Treffer direkt vor.

Es ist der nächste herbe Rückschlag für die Arminia und Trainer Uwe Koschinat. Erst am gestrigen Montagabend war bekannt geworden, dass sich Guilherme Ramos einer erfolgreichen Schulter-Operation unterzogen hat, nachdem er bereits die Partie gegen Fürth (1:1) verpasst hatte. Die Verletzung hatte sich der 25-Jährige eine Woche zuvor bei der 1:2 Niederlage gegen den FC St. Pauli zugezogen, als er nach einem Foul unglücklich landete.

Neben Okugawa und Ramos droht auch ein Ausfall von Kapitän Fabian Klos. Der Leader zog sich gegen das Kleeblatt eine schwere Prellung am Fuß zu und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Ob und wie lange der Angreifer fehlt, ist noch unklar.

Die Ostwestfalen gehen also stark ersatzgeschwächt in den Kampf gegen den Gang in die 3. Liga. In den kommenden Wochen muss Bielefeld noch zum 1. FC Kaiserslautern und nach Magdeburg. Außerdem ist der SC Paderborn zu Gast auf der Alm.

