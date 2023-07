Nächster Heimsieg: Zverev in Hamburg im Viertelfinale

Alexander Zverev ist dem ersten Turniersieg in seiner Heimat Hamburg einen weiteren Schritt näher gekommen. Der 26-Jährige dominierte am Donnerstagabend das deutsche Duell gegen den Nürnberger Maximilian Marterer.

Nachdem Torjäger Robert Glatzel vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV die Münze zur Wahl des Aufschlags geworfen hatte, dauerte es nicht lange, bis der in Hamburg an Nummer vier gesetzte Zverev ins Spiel fand. Nach etwas mehr als einer halben Stunde holte er sich den ersten Satz. Im zweiten Durchgang verspielte Zverev gegen seinen 28-jährigen Gegner eine 4:1-Führung, fing sich dann aber wieder.

Nach 1:17 Stunden verwandelte er den ersten Matchball. Durch das 6:3, 7:5 zog der deutsche Olympiasieger ins Viertelfinale der mit 1,832 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung ein.

Ruud und Rublev kämpfen sich weiter

Zuvor hatten zwei von Zverevs stärksten Konkurrenten einige Mühe, ihre Auftaktmatches zu gewinnen. Der Weltranglisten-Fünfte Casper Ruud aus Norwegen setzte sich gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 6:3, 1:6, 6:3 durch. Noch mehr Gegenwehr hatte der Russe Andrej Rublev zu überwinden, bis er den Spanier Bernabe Zapata Miralles mit 5:7, 6:1, 7:6 (9:7) besiegt hatte. "Ich denke, er hätte es verdient gehabt zu gewinnen", sagte der Gewinner des Turniers von 2020.

Rublev hatte noch am Sonntag das Turnier im schwedischen Bastad im Finale gegen Ruud gewonnen. "Ich bin sehr müde", gab der Weltranglisten-Siebte in Hamburg zu. Schon an diesem Donnerstag spielt er um den Einzug in das Viertelfinale. Dann trifft er auf Daniel Altmaier aus Kempen. Yannick Hanfmann bekommt es im Achtelfinale mit dem Chinesen Zhizhen Zhang zu tun.