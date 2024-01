Nächster Head-Coach-Job weg: Titans vor Callahan-Verpflichtung

Die Tennessee Titans haben offenbar einen Nachfolger für Mike Vrabel gefunden - und bedienen sich dafür bei den Cincinnati Bengals.

Die NFL-Insider Tom Pelissero und Adam Schefter berichteten in der Nacht von Montag auf Dienstag übereinstimmend, dass Tennessee Brian Callahan als neuen Head Coach einstellen will. Der 39-Jährige war zuletzt als Offensive Coordinator der Cincinnati Bengals tätig und keiner der "großen" Namen auf dem Head-Coach-Markt wie Bill Belichick, Jim Harbaugh oder die hochgehandelten Coordinators Ben Johnson (Lions) und Bobby Slowik (Texans). Offiziell ist die Verpflichtung noch nicht.

Den Berichten zufolge hatte Callahan am Montag sein zweites offizielles Gespräch mit den Titans und hatte eigentlich weitere Termine mit den Atlanta Falcons und den Carolina Panthers vereinbart, doch Tennessee soll direkt im Anschluss an das Gespräch Nägel mit Köpfen gemacht haben.

Callahan begann seine Trainerkarriere bei den Denver Broncos, wo er von 2010 bis 2015 in verschiedenen Positionen arbeitete und in seiner letzten Saison den Super Bowl gewann. Im Anschluss arbeitete er zunächst für die Lions und dann für die Raiders als Quarterbacks Coach, ehe er ab 2019 in Cincinnati arbeitete und dort mit Quarterback Joe Burrow erneut einen Super Bowl erreichte.

Noch fünf Jobs unbesetzt

Auch bei den Titans kommt Callahan nun in erster Linie die Aufgabe zu, einen jungen Quarterback zu betreuen: Will Levis, der im vergangenen Draft in der zweiten Runde ausgewählt worden war, wird aller Voraussicht nach in seine erste Saison als Starter gehen und Ryan Tannehill beerben. In der abgelaufenen Saison stellten die Titans eine der schlechtesten Offensiven der NFL.

In Nashville tritt Callahan das schwere Erbe von Mike Vrabel an, der die Titans die letzten sechs Jahre angeführt und durchaus erfolgreich gewirkt hatte, bevor er Anfang Januar nach einer 6-11-Saison entlassen worden war. Vrabel gilt als Kandidat, eine der verbliebenen Head-Coach-Stellen in der NFL zu besetzen. Davon gibt es durch Callahans Verpflichtung noch fünf: Die Carolina Panthers, Los Angeles Chargers, Atlanta Falcons, Washington Commanders und Seattle Seahawks suchen noch nach einem Trainer. Zuvor hatten die Las Vegas Raiders und die New England Patriots ihre vakanten Stellen jeweils mit Coaches aus den eigenen Reihen besetzt.