Nächster Härtetest für weibliche U18-Nationalmannschaft

Kein leichter Gegner in der Vorbereitung auf die WM 2024: Die weibliche U18-Nationalmannschaft testet Anfang April im Rahmen des deutsch-französischen Jugendwerks (DFJW) gegen den amtierenden Europameister Frankreich. Bundestrainer Gino Smits hat 16 Spielerinnen für die viertägige Maßnahme in Nordrhein-Westfalen nominiert.

Die DHB- sowie die französische Auswahl messen sich Anfang April gleich zwei Mal. Gespielt wird Mittwoch, den 03. April 2024, um 19 Uhr in Bergneustadt und am Samstag, den 06. April, um 16 Uhr in Menden.

Die Freude beim Trainerteam über den Testspielgegner ist groß. "Wir freuen uns riesig, dass wir gegen den Europameister spielen können - genau einen Monat, nachdem wir gegen den Vize-Europameister Dänemark gespielt haben", erzählt Smits.

Erst Ende Februar lud er die Talente für einen Lehrgang nach Flensburg ein. In dem Zuge standen auch zwei Länderspiele gegen Dänemark an - wovon eins Unentschieden und eins zugunsten der U18 ausging. Jetzt trifft das junge Team auf Nachbar Frankreich.

"Frankreich noch eine Nummer größer als Dänemark"

"Ich bin gespannt, wie wir die Spiele angehen werden", sagt Smits. "Sie werden schwierig, denn Frankreich ist eine Nummer größer noch als Dänemark. Wir haben zum Großteil die gleiche Mannschaft dabei - nur zwei weniger."

Beim Sieg des Teams über Dänemark verletzte sich die Rückraummitte Kaya Homann und fällt somit aus. Für sie wurde Lara Sophie Müller nominiert. Wieder fit ist Ruslana Litvinov von der HSG Blomberg-Lippe. Die Rückraumrechte, als beste Verteidigerin der EHF EURO im vergangenen Sommer ausgezeichnet, ist zum ersten Mal seit der EM 2023 in Montenegro wieder dabei. "Wir hoffen, sie kann uns genauso helfen, wie bei der EM", meint Gino Smits.

Neben dem sportlichen Aufeinandertreffen geht es bei der Begegnung der beiden Jugendteams vor allem um den interkulturellen Austausch. Ganz im Sinne des DFJW werden auch außerhalb der Sporthalle gemeinsame Aktivitäten stattfinden, um sich besser kennenzulernen und den Dialog zwischen der französischen und deutschen Nationalmannschaft zu fördern.

Mit den zwei Länderspielen geht die U18 einen weiteren Schritt in der Vorbereitung auf das Highlight im Sommer. Die Weltmeisterschaft findet vom 14.bis 25. August in China statt.

Kader Deutschland weibliche U18

Lena Berens (Berliner TSC)

Aylin Bornhardt (SV Salamander Kornwestheim)

Lotta Christiansen (Handewitter SV)

Lilli Frey (Buxtehuder SV)

Frida Heimann (BVB Dortmund)

Marleen Kern (SG Kappelwindeck/Steinbach)

Laura Klocke (HC Leipzig)

Lena Lindemann (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Ruslana Litvinov (HSG Blomberg-Lippe)

Elies Mertens (TV Hannover-Badenstedt)

Lara Sophie Müller (BVB Dortmund)

Kim Ott (Thüringer HC)

Lina Steinecke (TV Hannover-Badenstedt)

Marlene Tucholke (HC Leipzig)

Jana Walther (HC Leipzig)

Alissa Werle (SG Mainz-Bretzenheim)