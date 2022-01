Nächster Grand Slam greifbar? "Cooler Hund" Kobayashi denkt noch nicht dran

Nach zwei Siegen zum Auftakt der 70. Vierschanzentournee ist für Ryoyu Kobayashi zur Halbzeit der zweite Gesamtsieg bereits greifbar. Missgeschicke unterlaufen dem 25-Jährigen derzeit nur bei der Pokal-Übergabe.

Beim Neujahrsspringen betrug der Vorsprung von Ryoyu Kobayashi auf den zweitplatzierten Markus Eisenbichler zwar nur 0,2 Punkte, in der Gesamtwertung baute der Japaner mit seinem zweiten Sieg nach dem Auftakterfolg von Oberstdorf seinen Vorsprung allerdings aus. Kobayashi liegt zur Halbzeit der 70. Vierschanzentournee nun bereits 13,2 Punkte vor Marius Lindvik und ist damit bereits auf Kurs seines zweiten Gesamtsieges.

Winkt der zweite Grand Slam?

Diesen könnte Kobayashi dann auch gleich besonders feiern: Wie schon bei seinem Triumph 2018/19 könnte Kobayashi alle vier Tournee-Springen gewinnen - das schafften neben ihm nur Sven Hannawald (2001/02) und Kamil Stoch (2017/18), zweimal gelang dieses Kunststück noch keinem Springer. Der neue Weltcup-Gesamtführende wollte daran aber noch keinen Gedanken verschwenden. "Ganz ehrlich - an so etwas denke ich nicht", ließ er über seinen Dolmetscher Markus Neitzel ausrichten. "Ich denke nicht darüber nach, was andere sagen."

Quarantäne als "Auszeit"

Viel Zeit zum Nachdenken hatte Kobayashi zu Beginn der Saison. In Ruka war sein PCR-Test positiv ausgefallen, der Weltcup-Zirkus zog weiter, der mühsam in die Saison gekommene Kobayashi saß fest - und Rivale Karl Geiger enteilte im Gesamtweltcup. Seit dem Neujahrsspringen ist Geiger das Gelbe Trikot wieder los - und Kobayashi an der Spitze zurück. "Ich habe das aber als Auszeit genommen, von da an lief es", sagte Kobayashi sachlich.

Fehler macht der Japaner derzeit nur ganz wenige, nur bei der Entgegennahme der Sieger-Trophäe unterlief dem 25-Jährigen ein kleines Missgeschick, als er den Kristall-Pokal an dessen Spitze in die Höhe hob. Dabei verabschiedete sich der Trophäen-Sockel im Sturzflug Richtung Schnee. "Der ist jetzt ein bisschen beschädigt, aber nicht ganz kaputt", sagte Kobayashi grinsend.

"Er ist a cooler Hund"

Auch der deutsche Bundestrainer Stefan Horngacher zollte dem Gesamtführenden Respekt: "Er ist a cooler Hund mit wahnsinnigem Selbstvertrauen." Kobayashi "springt extrem gut und bügelt alles nieder. Sein Gesamtpaket stimmt einfach". Ob dies auch beim dritten Tournee-Halt in Innsbruck so sein wird, zeigt sich ab Montag (13.30 Uhr), wenn an der Bergiselschanze die Qualifikation beginnt. Der Wettkampf startet am Dienstag (13.30 Uhr).