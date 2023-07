Nächster Geldregen für Leicester: Newcastle zahlt für Barnes über 40 Millionen Euro

Champions-League-Teilnehmer Newcastle United rüstet weiter auf: Am Sonntag gaben die Magpies die Verpflichtung von Harvey Barnes (25) bekannt.

Der einmalige englische A-Nationalspieler kommt von Premier-League-Absteiger Leicester City, wo er noch bis Sommer 2025 gebunden war, und kostet Newcastle United dem Vernehmen nach rund 43 Millionen Euro. Beim Champions-League-Teilnehmer erhält Harvey Barnes einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028.

In der Pressemitteilung nennt Eddie Howe, Cheftrainer bei Newcastle, den Neuzugang ein "spannendes Talent, das ich schon lange bewundere". Es war also auch sein ausdrücklicher Wunsch, Barnes an den St. James' Park zu locken. "Er ist stark, schnell und technisch sehr gut - und hat vor allem in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auch aus großen Distanzen ein Auge für das Tor hat", so Howe.

Flügelspieler Barnes machte in der Spielzeit 2022/23 insgesamt 34 Premier-League-Spiele für Leicester, in denen er 13 Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete. Nie zuvor in seiner Profikarriere hatte Barnes mehr als neun Ligatreffer in nur einer einzigen Saison geschossen. Beim Wechsel zu Newcastle spricht er selbst von einer "riesigen Chance".

Ich denke, dass ich zu diesem Stil passen werde. Harvey Barnes

"Ich denke, es ist der Traum eines jeden Stürmers, in ein solches Team zu kommen", sagt Barnes: "Das Tempo ist hoch, es ist körperlich herausfordernd, aber man kann auch sofort die Belohnung sehen, die sich aus Chancen und erzielten Toren ergibt. Ich denke, dass ich zu diesem Stil passen werde."

Für Leicester ist es indes der zweite große Geldregen in diesem Sommer: Zuvor hatte der Premier-League-Champion von 2016, der in der kommenden Saison um den direkten Wiederaufstieg kämpfen wird, bereits James Maddison für angeblich umgerechnet 46 Millionen Euro an Tottenham Hotspur verkauft.

Barnes ist in Newcastle nach Juve-Antreiber Sandro Tonali und Kopenhagens Rechtsaußen Yankuba Minteh (direkt an Feyenoord verliehen) der dritte Neuzugang des Sommers. Die neue Premier-League-Saison startet für die Magpies am 12. August (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aston Villa.