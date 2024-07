Nächster Fünfsatzkrimi: Musetti überrascht Fritz - und erwartet nun Djokovic

Nachdem Novak Djokovic kampflos ins Halbfinale gezogen war, ermittelten Zverev-Bezwinger Taylor Fritz auf Lorenzo Musetti dessen kommenden Gegner - die Entscheidung fiel in fünf Sätzen.

Dass ein Italiener im Wimbledon-Halbfinale stehen würde, war durchaus erwartet worden - nur ist es so, dass sich ein ganz anderer in die Runde der letzten Vier gekämpft hat. Nicht Jannik Sinner, der am Dienstag gegen Daniil Medvedev den Kürzeren gezogen hatte, sondern Lorenzo Musetti.

Der 22-Jährige gewann nach dreieinhalb Stunden Spielzeit in fünf Sätzen mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6 und 6:1 gegen Taylor Fritz aus den USA. Der Weltranglisten-25. hatte dabei einen schlechten Start erwischt, er verlor den ersten Satz und lag im zweiten bereits Break zurück. Davon ließ sich Musetti, der schon in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass er ein Mann für die große Bühne ist, nicht beirren. Er blies zur Aufholjagd - und die Zuschauer auf dem Centre Court bekamen den nächsten Fünfsatzkrimi serviert.

Vor allem in Satz fünf erwies sich der Italiener jedoch als Klasse für sich, rasch zog er auf 5:0 davon und ließ sich den Sieg fortan nicht mehr nehmen. Fritz, der in der Runde zuvor Alexander Zverev in fünf Sätzen niedergerungen hatte, verpasste damit erneut sein erstes Major-Halbfinale überhaupt.

Djokovic und Musetti kennen sich gut

"Ich bin so glücklich", sagte Musetti, der nun auf Novak Djokovic trifft. Dieser war nach dem Rückzug von Alex de Minaur kampflos weitergekommen. "Wir kennen uns gut, es waren immer große Fights. Das erwarte ich diesmal auch", blickte der Italiener schon mal voraus. Im direkten Vergleich mit Djokovic liegt Musetti zwar 1:5 zurück, aber in der Tat waren es oft enge Matches, in denen nur wenige Punkte den Unterschied ausgemacht haben.

Zwei epische Duelle gab es bei den French Open: 2021 verlor ein damals 19-jähriger Musetti nach 2:0-Satzführung, vor wenigen Wochen ging es ebenfalls über fünf Sätze - das Spiel ging übrigens in die Geschichte ein, denn nie war ein Match in Roland Garros später beendet worden. Djokovic verwandelte damals seinen Matchball um 3.07 Uhr. Klar ist: Diesmal wird es ganz sicher nicht so kommen, denn in London ist ab 23 Uhr Ortszeit Sperrstunde.