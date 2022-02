Nächster Fingerzeig: 'Anders' schlägt 'Umut' im Showmatch

Nach seinem bemerkenswerten Interview hat Anders 'Anders' Vejrgang im Main Event der FIFA 22 Global Series (FGS) gegen RB-Teamkollege 'Umut' gesiegt.

'Anders' steigert die Erwartungshaltung an seine Person konsequent. RB Leipzig

Zum ersten Mal waren ihm öffentlich die Worte über die Lippen gekommen, die ein Großteil der Community wohl schon erwartet hatten. "Ich bin aktuell der beste FIFA-Spieler der Welt", behauptete 'Anders' im jüngsten FIFA TV-Interview. Eine echte Kampfansage des Leipzig-Profis an die eSport-Elite.

Der Däne hatte Ende Januar seinen 16. Geburtstag gefeiert und ist damit spielberechtigt für offizielle EA-Turniere. Der zweite FGS-Qualifier am vergangenen Wochenende kam noch zu früh für das Top-Talent, der Veranstalter wollte die Gelegenheit, 'Anders' ins Rampenlicht zu stellen, dennoch nicht verstreichen lassen.

'Anders' lässt erste Taten folgen

Im Vorfeld von FGS-Wettbewerben wird in FIFA 22 stets ein Main Event veranstaltet. Ein Showmatch zwischen zwei Größen der Szene, das auf das Turnier einstimmen soll. Diesmal im Duell: 'Anders' gegen seinen RB-Teamkollegen Umut 'Umut' Gültekin, der den anschließenden Qualifier über weite Strecken dominieren sollte.

Obgleich die Begegnung lediglich Freundschaftsspielcharakter hatte, konnte Vejrgang seinen markigen Worten erstmals Taten folgen lassen. Und der dänische Neu-eNationalspieler demonstrierte, warum seine jüngsten Aussagen keinesfalls von Größenwahn zeugen, sondern durchaus in der Realität angesiedelt sein könnte.

'Umut' erst nach der Pause ebenbürtig

'Anders' bestimmte die erste Halbzeit und hätte bei konsequenterer Chancenverwertung schon nach knapp sieben Minuten in Führung gehen können. Aber auch ohne den Traumstart beherrschte der Youngster weiterhin das Geschehen und kombinierte sich nach 20 Minuten durch die Mitte zum verdienten 1:0.

'Umut' sah offensiv im ersten Durchgang kein Land, kam aber deutlich verbessert aus der Pause: In Hälfte zwei entwickelte sich eine offenere Partie, Gültekin konnte seinerseits endlich offensive Nadelstich setzen. Dennoch blieb 'Anders' zunächst gefährlicher, zum Auftakt der Schlussphase erhöhte er auf 2:0.

Ein McGeady-Cancel auf engstem Raum stellte die gesamte Klasse des Shootingstars dar und leitete seinen zweiten Treffer ein. 'Umut' zeigte im Anschluss allerdings Mentalität: Seine erste echte Chance wurde von Vejrgangs Keeper pariert, fünf Minuten vor dem Ende verkürzte er per Kopf noch zum 1:2.

Vejrgang weckt weiter Vorfreude

Unterm Strich ging der knappe Erfolg für 'Anders' aber in Ordnung, der Däne wirkte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sortiert und souverän. Angesichts der starken Vorstellung von 'Umut' beim zweiten FGS-Qualifier darf die gesamte Community gespannt sein, wie sich Vejrgang schon bald schlagen wird.

