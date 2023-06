Nächster Fingerzeig an Flick: Mukhtars Erfolgsgeschichte geht weiter

Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Legionäre: Hany Mukhtar, der in der MLS nun erneut ausgezeichnet wurde - und der von der A-Nationalmannschaft träumt.

In der MLS ein Star: Hany Mukhtar. IMAGO/ZUMA Wire

Andere Spieler wechseln in die MLS, um ihre Karriere ausklingen zu lassen. Seine hingegen nimmt in den Vereinigten Staaten noch mal richtig Fahrt auf. Hany Mukhtar, 28-jähriger Berliner, dessen Profikarriere bei Hertha BSC begonnen hatte, schreibt in der Major League Soccer im Trikot von Nashville SC eine Erfolgsgeschichte.

Im vergangenen Jahr war der Offensivmann bereits Torschützenkönig und anschließend zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt worden, aktuell führt er mit 13 Treffern in 20 Spielen (vier von vier verwandelte Elfmeter) erneut die Torschützenliste der MLS an. Wohl auch deshalb wurde Mukhtar nun im zweiten Jahr in Folge ins All-Star-Team der Liga gewählt.

Dieses All-Star-Team beinhaltet insgesamt 26 Akteure, von denen zwölf von All-Star-Coach Wayne Rooney (DC United), zwölf von Spielern, Medien und Fans sowie zwei von Ligachef Don Garber ausgewählt wurden. Mukhtar zählt zu dem Dutzend, für das sich Spieler, Medien und Fans entschieden haben. Für den kicker gehört Mukhtar in der Sommer-Rangliste in die Kategorie "Herausragend".

Mukhtar signalisierte große Lust auf die Nationalmannschaft

Das MLS-All-Star-Team wird am 19. Juli in Washington schließlich auf den englischen Vizemeister FC Arsenal treffen. In den vergangenen beiden Jahren hatte es sich mit einer Auswahl der höchsten mexikanischen Profiliga duelliert, zuvor etwa schon mit Real Madrid, Atletico Madrid oder Juventus Turin.

Für Mukhtar, mit Deutschland 2014 U-19-Europameister, könnte seine Erfolgsgeschichte womöglich noch zu einer Eintrittskarte für die A-Nationalmannschaft des strauchelnden Fußballriesen werden. Der 28-Jährige ist bei Bundestrainer Hansi Flick angeblich schon im März, bei der ersten Kadernominierung nach der enttäuschenden WM 2022, auf dem Radar gewesen.

"Ich würde nach Katar rennen", hatte Mukhtar im kicker-Interview kurz vor dem Weltturnier eine große Bereitschaft signalisiert, für das DFB-Team auflaufen zu wollen.