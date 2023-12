Nächster Favorit ausgeschieden: Price scheitert bei Darts-WM an Dolan

Nach Peter Wright ist nun auch Mitfavorit Gerwyn Price bei der Darts-WM frühzeitig ausgeschieden. Gegen den nordirischen Außenseiter Brendan Dolan verlor der Waliser in sechs Sätzen mit 2:4.

Zum Auftakt der Abend-Session duellierten sich Gerwyn Price und Brendan Dolan um den Einzug ins Achtelfinale. Price ging als Favorit in das Match, doch schnell wurde klar, dass es kein Selbstläufer wird für den Waliser. Mit einem Average von knapp 100 Punkten entschied Dolan seinen ersten Anwurfsatz und stellte auf 1:0.

Price fehlerhaft - Dolan auf Augenhöhe

Price brauchte ein wenig, um in das Match zu kommen, steigerte seinen Average im zweiten Satz jedoch deutlich und glich schnell aus. Doch den Schwung von knapp 106 Punkten im Schnitt konnte der Favorit nicht mitnehmen - was auch an großen Problemen aufs Doppel lag, das er immer wieder in den entscheidenden Momenten verfehlte. Es blieb also ausgeglichen: Dolan gewann Satz 3 mit 3:2, Price schlug postwendend zurück und sicherte sich das vierte Set souverän mit 3:0.

Dolan gelang seine erste 180 erst spät im fünften Satz - und krönte diese mit dem nächsten Satzgewinn (3:2). Nur noch drei Legs trennten den Außenseiter vom Überraschungssieg. Und der Nordire nutzte die Fehler von Price weiterhin eiskalt. Erst gelang ihm ein Break zum 1:0, dann erhöhte er kurz darauf auf 2:0.

Price hofft nur kurz

Der Sieg schien nahe, doch mit dem Rücken zur Wand machte es Price nochmal spannend. Von einem vergebenen Matchdart Dolans bei eigenem Anwurf ließ er sich nicht beirren und verkürzte auf 1:2. Es folgte ein Break, woraufhin Price beim Stand von 2:2 im Sechsten wieder alles in der eigenen Hand hatte.

Doch erneut leistete sich der Favorit einige unnötige Fehler - und hatte wenig später prompt den nächsten Matchdart gegen sich. Den versenkte Dolan und zog damit überraschend ins Achtelfinale ein. Price muss sich wie bereits im vergangenen Jahr, als er im Viertelfinale an Gabriel Clemens scheiterte, frühzeitig von der WM verabschieden.