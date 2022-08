Nächster Dorsch-Ersatz: Augsburg nimmt Baumgartlinger unter Vertrag

Der FC Augsburg reagierte auf den Ausfall von Niklas Dorsch mit der Verpflichtung von Elvis Rexhbecaj. Der Neuzugang bekommt nun Konkurrenz von Julian Baumgartlinger.

Der FC Augsburg verpflichtet einen weiteren Ersatz für Niklas Dorsch, der sich im Testspiel gegen Rennes den linken Mittelfuß angebrochen hatte. Julian Baumgartlinger, dessen Vertrag im Sommer bei Bayer Leverkusen ausgelaufen war, schließt sich den Fuggerstädtern für ein Jahr an. "Gerade durch den langen Ausfall von Niklas Dorsch wollten wir im Mittelfeld noch einen erfahrenen Spieler dazu nehmen", wird Augsburgs Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Damit ist der Österreicher nach Elvis Rexhbecaj bereits der zweite Neuzugang, der die Lücke im zentralen Mittelfeld schließen soll. Allerdings überzeugte Rexhbecaj in den ersten beiden Bundesliga-Partien noch nicht (beide kicker-Note 4,0). Nun bekommt er einen weiteren Konkurrenten.

Beeindruckend, wie sich der Verein in der Bundesliga etabliert hat. Julian Baumgartlinger

Baumgartlinger sei laut Reuter ein Akteur, der dem Team mit seiner sportlichen Qualität, Mentalität, Persönlichkeit sowie Erfahrung helfen wird. Der Routinier selbst glaubt, dass seine "intensive" Spielweise sehr gut zum Klub passe. "Ich habe richtig Lust auf den FC Augsburg, denn ich finde es beeindruckend, wie sich der Verein in den letzten elf Jahren in der Bundesliga etabliert hat", so der ehemalige Leverkusener.

Obwohl Baumgartlinger anderthalb Monate vertragslos war, sei er fit und bereit für die neue Herausforderung. Sollte er im Training die Aussage über seinen körperlichen Zustand bestätigen, könnte der geborene Salzburger am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen seinen Ex-Verein Mainz 05 sein Debüt feiern.

239 Bundesligapartien für Leverkusen und Mainz

Für den Mittelfeldspieler ist Augsburg also nach sechs Jahren in Leverkusen und fünf in Mainz die dritte Station im Bundesliga-Oberhaus. Insgesamt stand er in 239 Bundesligaspielen auf dem Platz und erzielte sieben Treffer. In der vergangenen Spielzeit kam der 34-Jährige, auch aufgrund einer Knieverletzung, für die Werkself kaum zum Einsatz: Er absolvierte lediglich sieben Pflichtspiele.