Nächster Doppelsieg: Yates und Almeida gewinnen Hand in Hand

Zum dritten Mal nacheinander haben die Teamkollegen Adam Yates und Joao Almeida bei der Tour de Suisse einen Doppelsieg gefeiert - und fuhren gemeinsam ins Ziel.

In der Schweiz nicht zu bremsen: Adam Yates (li.) und Joao Almeida bei der Zieleinfahrt am Samstag. IMAGO/Photo News

Einträchtig fuhren die zwei überragenden Radprofis der diesjährigen Tour de Suisse Hand in Hand über die Ziellinie: Bei der traditionsreichen Rundfahrt in der Schweiz haben Adam Yates und Joao Almeida der Konkurrenz einmal mehr die Grenzen aufgezeigt. Die Mannschaftskameraden vom Team UAE Team Emirates waren auf der siebten und gleichzeitig vorletzten Etappe schneller als alle Verfolger und werden den Gesamtsieg am Sonntag bei der finalen Etappe unter sich ausmachen. Schon auf den zwei vorigen Etappen hatten die beiden Doppelsiege eingefahren.

Nach 118,1 Kilometern, die über zwei Runden von Villar-sur-Ollon über den Col de la Croix und Aigle zurück zum Startpunkt führten, ging der Tagessieg knapp an Yates, der seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Almeida auf 31 Sekunden ausbaute. Als Dritter kam der US-Amerikaner Matthew Riccitello vom Team Israel Premier Tech ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt der Kolumbianer Egan Bernal (Ineos Grenadiers) auf Rang drei - hat allerdings 1:51 Minuten Rückstand auf den Führenden.

Während die Entscheidung über den Gesamtsieg erst am Sonntag fällt, steht der Sieger der Bergwertung bereits fest: Yates ist in dieser Disziplin nicht mehr einzuholen, nachdem er am Samstag weitere zwölf Punkte für die Wertung sammeln konnte. Auf der letzten Etappe ist das Fahrerfeld im Zeitfahren gefordert. Von Aigle nach Villars-sur-Ollon sind zwar nur 15,7 Kilometer, aber fast 900 Höhenmeter zu bewältigen.

7. Etappe: Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon (118,2):

1. Adam Yates (Großbritannien/UAE Team Emirates) 3:05:41 Stunden, 2. Joao Almeida (Portugal/UAE Team Emirates) gleiche Zeit, 3. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) 0:14, 4. Wilco Kelderman (Niederlande/Visma - Lease a Bike) 0:16, 5. Mattias Skjelmose (Dänemark/Lidl-Trek), 6. Egan Bernal (Kolumbien/Ineos Grenadiers) alle gleiche Zeit, ... 19. Marco Brenner (Berlin/Tudor Pro Cycling Team) 1:24, ... 47. Ben Zwiehoff (Essen/Bora-hansgrohe) 7:55, ... 60. Felix Engelhardt (Ulm/Team Jayco AlUla) 11:04, ... 78. Marius Mayrhofer (Tübingen/Tudor Pro Cycling Team) 11:53, ... 88. Kim Heiduk (Herrenberg/Ineos Grenadiers) 14:57, ... 95. Hannes Wilksch (Strausberg/Tudor Pro Cycling Team) 16:05, ... 129. Pascal Ackermann (Kandel/Israel-Premier Tech) 24:03, ... 136. Michael Schwarzmann (Kempten/Israel-Premier Tech) gleiche Zeit

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:7

1. Yates 19:45:17 Stunden, 2. Almeida 0:31 Minuten zurück, 3. Bernal 1:51, 4. Skjelmose 2:50, 5. Riccitello 3:02, 6. Enric Mas (Spanien/Movistar Team) 3:23, ... 16. Brenner 8:39, ... 43. Zwiehoff 30:50, ... 76. Mayrhofer 52:07, 77. Wilksch 54:33, ... 100. Engelhardt 1:06:31 Stunden, ... 102. Heiduk 1:06:34, ... 122. Ackermann 1:23:19, ... 138. Schwarzmann 1:39:01