Nächster DFB-Spieler muss gegen England passen: Auch Nmecha reist ab

Im Nations-League-Duell gegen England muss die deutsche Nationalmannschaft auf Lukas Nmecha verzichten. Der Wolfsburger Angreifer ist verletzungsbedingt abgereist.

Beim 0:1 in der Nations League gegen Ungarn hat Lukas Nmecha Kniegelenksbeschwerden davongetragen. Wie der DFB am Samstagnachmittag bekanntgab, ist der 23-Jährige deshalb aus dem Teamquartier in Leipzig abgereist. Gegen Ungarn war Nmecha in der 85. Minute für Thomas Müller eingewechselt worden.

Insgesamt kam der Mittelstürmer bis dato sieben Mal als Einwechselspieler für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz. Ein Tor erzielte der beim VfL Wolfsburg angestellte Nmecha im DFB-Dress aber noch nicht.

Auch Antonio Rüdiger wird Hansi Flick am 6. Spieltag der Nations League gegen England (Montag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen. Der Innenverteidiger hatte sich gegen Ungarn in der Nachspielzeit eine Verwarnung und somit eine Gelbsperre eingehandelt, was ihn ebenfalls zur Abreise zwang. Gegen England könnte der deutsche Nationaltrainer daher auf ein BVB-Duo in der Innenverteidigung setzen.