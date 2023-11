Nächster DFB-Ausfall: Führich bleibt vorerst in Stuttgart

Die Absagewelle bei der deutschen Nationalmannschaft geht weiter. Auch Chris Führich (25) ist am Montag nicht angereist - zumindest vorerst.

Wie der DFB am Montag mitteilte, ist Führich nicht wie seine anderen nominierten Kollegen ins Teamquartier in Frankfurt angereist, sondern bleibt vorerst in Stuttgart. Grund dafür sind "Anzeichen eines Infekts", die der Offensivspieler zeigt. Beim 2:1 seines Vereins über seinen Ex-Klub Borussia Dortmund am Samstag hatte Führich noch in der Startelf gestanden und bis zur 67. Minute gespielt. Zuvor hatte er einen Elfmeter verschossen.

Ob Führich noch nachreisen wird, ist noch offen. Die Vorbereitungen auf die Länderspiele gegen die Türkei am Samstag und am 21. November in Österreich werden zumindest vorerst aber ohne den 25-Jährigen stattfinden. Eine Nachnominierung wird es nicht geben.

Damit ist Führich bereits der vierte Spieler aus dem ursprünglich von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierten Kader, der am Montag nicht anreiste. Zuvor hatten bereits Robin Gosens und Malick Thiaw abgesagt, bei den beiden Defensivspielern steht jeweils die Geburt eines Kindes bevor. Am Montag teilte der DFB zudem mit, dass Felix Nmecha aufgrund von Hüftproblemen nicht zur Verfügung steht. Nachnominiert wurden hingegen nur zwei Profis - David Raum und Grischa Prömel.

Alle weiteren Spieler planmäßig angereist

Damit stehen Nagelsmann vorerst insgesamt 25 statt wie ursprünglich geplant 27 Profis zur Verfügung, davon vier Torhüter. Alle weiteren Spieler sind am Montag planmäßig im Teamhotel in der Frankfurter Innenstadt angekommen.

Führich war einer der Neulinge in Nagelsmanns erstem Kader als Bundestrainer und hatte bei der USA-Reise mit einer späten Einwechslung beim 3:1 über die USA sein Länderspieldebüt gegeben. Seine guten Leistungen aus der Frühphase der Saison hatte er seitdem bestätigt.