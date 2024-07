Nächster Deutscher in der NBA: Hukporti unterschreibt bei den Knicks

Nachdem er beim diesjährigen NBA Draft an Position 58 ausgewählt wurde, hat Ariel Hukporti nun einen Vertrag bei den New York Knicks unterschrieben, bei denen bis vor Kurzem auch Isaiah Hartenstein spielte.

Aus der BBL in die NBA: Ariel Hukporti unterschrieb bei den New York Knicks. IMAGO/Eibner

Der deutsche Center Ariel Hukporti ist der NBA einen weiteren Schritt nähergekommen. Bei den New York Knicks hat der 2,13-Meter-Mann einen Two-Way-Contract für die kommende Saison erhalten, wie die Franchise bestätigte.

Relevante Spielanteile in der NBA dürfte er trotz seines nun unterzeichneten Rookie-Vertrages aber erstmal nicht erwarten. In der NBA darf jedes Team drei sogenannte Two-Way-Contracts an Spieler vergeben, die weniger als drei Jahre in der Liga verbracht haben. Damit ist Hukporti sowohl in der NBA als auch in der G-League spielberechtigt. In der kommenden Saison wird er wohl hauptsächlich für die Westchester Knicks in der Entwicklungsliga der NBA auflaufen. Durch das Vertragsmodell steht ihm die Hälfte des Rookie-Mindestgehalts zu (etwa 580.000 Dollar).

Über Ludwigsburg, Litauen und Australien in die NBA

Der 22-Jährige kehrte im Frühjahr nach zweieinhalb Jahren bei Melbourne United in Australien zu seinem Ausbildungsverein, den MHP Riesen Ludwigsburg, zurück und absolvierte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison drei Spiele in der BBL. Bereits in der Spielzeit 2018/19 feierte er in Ludwigsburg sein Profidebüt und wechselte dann im Sommer 2020 zunächst nach Litauen zu KK Nevezis. In Australien legte er zuletzt in 28 Spielen im Schnitt 8,4 Punkte und 7,0 Rebounds in knapp 18 Minuten Einsatzzeit auf.

Beim zurückliegenden Draft wurde er an 58. Stelle von den Dallas Mavericks ausgewählt. Die Texaner gaben die Draft-Rechte allerdings an die Knicks weiter und bekamen dafür im Gegenzug die Rechte am Franzosen Melvin Ajinca.

In New York wird Hukporti nicht mehr auf einen weiteren Deutschen treffen: Isaiah Hartenstein, der besonders gegen Ende der vergangenen Saison im Dress der Knicks überzeugen konnte, schließt sich zur kommenden Saison den aufstrebenden Oklahoma City Thunder an. Beim Titelaspiranten unterschrieb er einen Dreijahresvertrag, der ihm 87 Millionen US-Dollar einbringt.