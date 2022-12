Nächster Coup bleibt aus: Sherrock scheitert an Evans

Fallon Sherrock weiß, wie man bei der Männer-WM gewinnt. Ein weiterer Erfolg kam allerdings nicht hinzu, da die "Queen of Ally Pally" gegen Ricky Evans zu viele Chancen ausließ.

Als einzige Frau hat es Fallon Sherrock bisher geschafft, bei der Männer-WM ein Spiel zu gewinnen. Dies gelang der 28-Jährigen gleich zweimal, gegen Ted Evetts und auch sensationell gegen die damalige Nummer elf Mensur Suljovic. Ein dritter Erfolg kam am Dienstag nicht hinzu - doch der wäre durchaus möglich gewesen.

Die "Queen of Ally Pally" startete beim Duell mit Ricky Evans (32) sehr gut und schnappte sich den ersten Satz gleich mit 3:1. Doch dann machte sich bei der 28-Jährigen mehr und mehr das Problem auf die Doppel breit. Somit verlor sie die Sätze zwei und drei jeweils mit 2:3, hier hätte sie die Durchgänge auch jeweils für sich entscheiden können.

Evans spielte die Partie nun vorn vorne weg und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Auch Satz drei ging mit 3:2 an "Rapid", der, wie sein Spitzname schon sagt, die Pfeile binnen weniger Sekunden in die Darts-Scheibe pfeffert. In der nächsten Runde wartet nun Joe Cullen.

Die Doppel funktionieren bei Sherrock nicht

Ein Blick auf die Statistik weist schnell den Grund von Sherrocks Niederlage auf: Sie traf nur neun von 31 Versuchen auf ein Doppelfeld (29 Prozent). Bei Evans sieht die Quote mit 10/21 (47,6 Prozent) wesentlich besser aus und brachte ihm letztlich auch den Sieg. Beim Average stehen beide bei etwas mehr als 89 Punkten und waren somit fast gleichauf (89,71 zu 89,32 für Sherrock).

Somit ist auch die dritte bei der Männer-WM gestartete Frau raus. Zuvor waren bereits die Engländerinnen Lisa Ashton (2:3 gegen Ryan Meikle) und Frauen-Weltmeisterin Beau Greaves (0:3 gegen William O'Connor) in der ersten Runde ausgeschieden.

Aus 0:1 mach 3:1: "Barney" eine Runde weiter

In der nächsten Runde steht dagegen Altmeister Raymond van Barneveld. Der 55-jährige "Barney" gab gegen den jungen Ryan Meikle (26) zwar den ersten Satz ab, zeigte dann aber seine ganze Klasse: Im zweiten Satz spielte der Niederländer einen Average von über 115 und glich aus. Diesen Schwung nahm er mit, holte sich zwei Durchgänge in Folge und zog am Ende eiskalt in die dritte Runde ein.