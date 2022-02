"Nächster Brocken" für 96 - Nordderby in Hamburg: Das bringt der 24. Spieltag

Zur Eröffnung des 24. Spieltags der 2. Bundesliga treffen Hannover auf Kiel und Paderborn auf Lieblingsgegner Aue. Am Samstag steht das Duell zwischen Karlsruhe und Schalke im Blickpunkt - und am Sonntag steigt das Nordderby.

"Positive Tendenz": Hannover trifft auf Kiel

Am Freitag (18.30 Uhr) trifft Hannover 96 auf Holstein Kiel, "der nächste Brocken", wie Trainer Christoph Dabrowski sagt. Sein Team hat zuletzt mit einem 3:0 beim FC St. Pauli ein Ausrufezeichen gesetzt, nun soll gegen Holstein der nächste Sieg her. "Natürlich haben wir eine positive Tendenz aufzuweisen, aber wir brauchen weiter Punkte, um unsere Situation zu stabilisieren", weiß Dabrowski. Bei den Kielern endete am vergangenen Wochenende die Serie von sechs Partien ohne Niederlage (4/2/0) mit einem 0:2 in Karlsruhe - nun also das Gastspiel in der HDI-Arena.

Endet Paderborns Tief gegen den Lieblingsgegner?

Mit vier Spielen ohne Sieg hat der SC Paderborn den Anschluss ans erste Drittel der Tabelle verloren. Nun treffen die Ostwestfalen auf den Tabellenletzten Erzgebirge Aue, gegen den sie eine gute Bilanz vorzuweisen haben. Von den jüngsten elf Duellen hat Paderborn deren neun für sich entschieden.

KSC fordert S04 heraus - und will den zweiten Coup

Der KSC jubelt auf Schalke: Das Hinspiel Mitte September gewann Karlsruhe 2:1. Getty Images

Nach dem 4:1 gegen Nürnberg und dem 2:0 in Kiel ist der Karlsruher SC erstmals seit Ende November wieder in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Gelingt es nun auch, den FC Schalke 04 ein zweites Mal zu schlagen? Nach dem 1:2 im Hinspiel kommen die Knappen am Samstag (13.30 Uhr) in den Wildpark. Aus den ersten fünf Spielen in diesem Jahr hat Schalke zehn Punkte geholt und damit den Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz von fünf auf einen Zähler verkürzt - jetzt steht da die Hürde KSC.

Rostocks Vorsprung ist dahin - Nun kommt der FCN

In den vergangenen Wochen ist Rostock Polster auf die Abstiegszone kleiner und kleiner geworden. Inzwischen ist es nur noch die bessere Tordifferenz, die Hansa von Rang 16 trennt. Ursächlich ist die Bilanz der vergangenen zehn Spiele: ein Sieg, fünf Remis und vier Niederlagen. Nun bekommt es Rostock mit dem 1. FC Nürnberg zu tun, der sich zuletzt nach einem 1:4 in Karlsruhe und einem 0:5 gegen Ingolstadt mit einem 2:0 gegen Regensburg zurückgemeldet hat.

"Können jeden schlagen": FCI empfängt St. Pauli

Fünf Punkte aus den vorigen drei Spielen: Der FC Ingolstadt ist im Aufwind. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt zwar zehn Punkte, dennoch haben die Schanzer nach den jüngsten Resultaten die Hoffnung noch nicht begraben. "Wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir jede Mannschaft schlagen", sagt Filip Bilbija vor dem nun anstehenden Heimspiel gegen St. Pauli. Die Hamburger haben nur eines der vergangenen sieben Spiele gewonnen.

Am Samstagabend: Dresden gegen Darmstadt

Darf er gegen Darmstadt mal wieder jubeln? Dresdens Coach Alexander Schmidt. imago images

Am Abend (20.30 Uhr) beschließen Dynamo Dresden und der SV Darmstadt 98 den Samstag. Die Sachsen sind in diesem Jahr noch sieglos (0/4/1) und haben auch gegen Darmstadt keine allzu positive Pflichtspielbilanz (1/2/5), doch auch die Lilien haben seit dem Jahreswechsel erst einmal gewonnen (2:0 in Ingolstadt). Die Rollen sind trotzdem klar: Darmstadt ist Favorit.

Jahn im freien Fall - Gelingt F95 der nächste Sieg?

Jahn Regensburg befindet sich im Sturzflug. Neun der vergangenen elf Spiele verloren die Oberpfälzer und fielen von Rang zwei auf Position zehn. "Die Lage ist nicht einfach, aber wir kommen da wieder raus", sagt Trainer Mersad Selimbegovic, doch am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt seine Elf Fortuna Düsseldorf. Unter dem neuen Trainer Daniel Thioune hat F95 die Wende eingeleitet (2:1 gegen Schalke, 3:1 gegen Aue) - jetzt soll der dritte Sieg her.

Heidenheim gegen aufstrebende Sandhäuser

Der Februar ist bislang Sandhausens Monat. Vier Spiele, acht Punkte: Mit dieser Ausbeute hat der SVS den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze von zwei auf zehn Zähler aufgestockt. Nun ist die Elf von Trainer Alois Schwartz als viertbeste Auswärtsmannschaft in Heidenheim zu Gast. Der FCH ist in dieser Saison allerdings erst bei einem Heimspiel leer ausgegangen.

Tradition pur: Nordderby im Volkspark

Früher Torjäger des HSV, heute Nachwuchsdirektor: Horst Hrubesch. imago images

Traditionsreicher kann ein Duell im Unterhaus nicht sein: Erstmals überhaupt empfängt der Hamburger SV den SV Werder Bremen in der 2. Liga. Es ist bereits das 122. Nordderby, und die Geschichte der bisherigen Duelle ist lang und mitunter kurios. Bei der nächsten Auflage geht es um die Tabellenführung. Der HSV ist zu Hause als einziges Team noch ungeschlagen (6/6/0), doch Werders Bilanz unter Trainer Ole Werner ist famos (7/1/0).