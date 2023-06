Nächster Blockbuster-Trade: Warriors holen Paul - Poole nach Washington

Die Golden State Warriors haben sich offenbar mit den Washington Wizards auf einen Trade von Chris Paul geeinigt, der den Point Guard in die Bay Area verfrachtet. Dafür muss ein ehemals gefeierter Youngster die Dubs verlassen.

Schon vor dem NBA Draft in der Nacht auf Freitag ist in der besten Basketballliga der Welt jede Menge los. Nach den Trades von Bradley Beal zu den Phoenix Suns und Kristaps Porzingis zu den Celtics sind die Washington Wizards ein weiteres Mal aktiv geworden: Chris Paul wechselt offenbar aus Washington zu den Golden State Warriors.

Laut des gut vernetzten "ESPN"-Journalisten Adrian Wojnarowski haben sich beide Parteien auf einen Deal geeinigt, von dem auch "The Athletic" berichtet. Demnach trennen sich die Warriors von Jordan Poole, Ryan Rollins sowie mehreren Draft-Picks, um den 38 Jahre alten "Point God" nach San Francisco zu lotsen.

Paul, der in seiner 18-jährigen NBA-Karriere zwölfmal zum All-Star gewählt wurde und fünfmal die Liga bei den Assists anführte, lief in der vergangenen Saison noch für die Phoenix Suns auf, wurde vor wenigen Tagen aber für Beal nach Washington getradet. Er führte die Suns 2021 gemeinsam mit Devin Booker in die NBA Finals, der Titel blieb einem der besten Point Guards der NBA-Historie nach dem 2:4 gegen die Milwaukee Bucks aber weiter verwehrt.

Neue Warriors-Big-Three um Paul, Curry und Thompson

Dies soll nun mit den Warriors gelingen, die im Backcourt mit CP3, Stephen Curry (35 Jahre) und Klay Thompson (33) sehr interessant aufgestellt sind - aber auch relativ alt. Der Champion von 2022 wollte mit dem 24 Jahre alten Poole eigentlich einen nahtlosen Übergang aus der Curry-Ära in die nächste erfolgreiche Phase der Franchise-Geschichte garantieren, in der abgelaufenen Saison legte er 20,4 Punkte und 4,5 Assists pro Partie auf.

Dennoch blieb der erhoffte nächste Entwicklungsschritt aus, zudem konnte er in den Play-offs alles andere als überzeugen. Vor Saisonbeginn hatte es auch intern gekracht, als Draymond Green den Youngster während einer Trainingseinheit geschlagen hatte. Green, ein weiterer wichtiger Bestandteil der Championship-Teams der Warriors der vergangenen Jahre, ist in diesem Sommer Free Agent, soll aber gehalten werden.

Kompletter Neuaufbau in Washington geplant

In Washington bekommt Poole nun die Chance auf einen Neuanfang. Die Wizards haben einen kompletten Neuaufbau eingeleitet, mit Beal und Porzingis sind die beiden besten Spieler der abgelaufenen Saison weg. Poole wird sich künftig in der US-amerikanischen Hauptstadt austoben dürfen, dabei liegt der Fokus der Wizards auf möglichst hohen Draft-Picks.

Von den Warriors bekommen sie im CP3-Trade einen geschützten Erstrundenpick 2030 sowie einen Zweitrundenpick 2027. Der Deal wird voraussichtlich erst Anfang Juli offiziell werden, wenn Pooles neuer Vierjahresvertrag über 128 Millionen Dollar startet.