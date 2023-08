Nächster Ausfall für die Königlichen: Vinicius Junior fehlt Real mehrere Wochen

Real Madrid muss mehrere Wochen ohne Vinicius Junior auskommen. Eine Oberschenkelblessur setzt den 23-Jährigen bis auf Weiteres außer Gefecht.

Sportlich hätte der Saisonstart in Madrid nicht besser laufen können. Auch dank der Verpflichtung von Jude Bellingham, der in der spanischen Hauptstadt mit vier Toren in den ersten drei Ligaspielen überzeugte, rangieren die Königlichen als einziges Team makellos an der Tabellenspitze in La Liga.

Im Sturm wird die Luft dünn

Doch personell verschlechtert sich die Lage zunehmend. Nach den Ausfällen von Keeper Thibaut Courtois und Innenverteidiger Eder Militao (beide Kreuzbandriss) bekamen die Madrilenen nach dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen Celta Vigo die nächste Hiobsbotschaft übermittelt: Topstürmer Vinicius Junior reiht sich in die Verletztenliste ein und wird mehrere Wochen ausfallen. Der brasilianische Nationalspieler musste in der 18. Minute ausgewechselt werden hat und wohl mit einer Oberschenkelblessur zu kämpfen.

Für Madrid kommt diese Nachricht auch deshalb ungelegen, weil beim Team von Carlo Ancelotti auf der Stürmerposition ohnehin Flaute herrscht. Nach dem Abgang von Torjäger Karim Benzema nach Saudi-Arabien konnte die Lücke allein durch die Verpflichtung von Joselu, der von Espanyol Barcelona kam, nicht geschlossen werden: Die Königlichen agieren zumeist in einem 4-4-2 mit Raute ohne nominellen Stürmer. Ob Bellinghams Torlaune auch ohne Flügelflitzer Vinicius in den kommenden Partien anhält, bleibt abzuwarten.