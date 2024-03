Nächster Ausfall: Auch Beste verlässt DFB-Quartier

Julian Nagelsmann muss bereits den dritten Ausfall für die anstehenden Länderspiele verkraften: Jan-Niklas Beste muss abreisen und noch auf sein Debüt warten.

Gleich sechs Neulinge waren dabei, als Julian Nagelsmann in der vergangenen Woche seinen runderneuerten Kader für die bevorstehenden Test-Länderspiele bekanntgab. Doch noch vor dem ersten Auftritt sind von dem Sextett nur noch vier übrig.

Nach Aleksandar Pavlovic, der wegen einer Mandelentzündung gar nicht erst angereist war, fällt auch Jan-Niklas Beste für die Aufeinandertreffen mit Frankreich an diesem Samstag (21 Uhr) in Lyon und drei Tage später in Frankfurt/Main gegen die Niederlande (20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) aus.

Wie der DFB am Donnerstagvormittag mitteilte, ist der 25 Jahre alte Kreativmann vom 1. FC Heidenheim vorzeitig aus dem Teamquartier in Gravenbruch bei Frankfurt abgereist, nachdem er sich am Mittwoch im Training eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte.

Am Mittwoch hatte Nagelsmann bereits den Ausfall von Kapitän Manuel Neuer verkraften müssen, der einen Muskelfaserriss in den Adduktoren erlitten hatte. Durch Bestes Abreise hat sich der ursprünglich 26-köpfige Kader auf 23 Spieler reduziert. Ob Nagelsmann noch eine Nachnominierung vornimmt, ließ der DFB in seiner Mitteilung am Donnerstag offen.

Eine Option links hinten weniger

Nagelsmann hatte Bestes Nominierung - die wohl größte Sensation im Aufgebot - mit dessen 17 Scorerpunkten für Aufsteiger Heidenheim, den "außergewöhnlichen Standards" und der Flexibilität begründet: Beste, beim FCH in der Regel Linksaußen, kann auch als Linksverteidiger agieren, eine Position, auf der in der Nationalmannschaft keine drei Monate vor der EM noch alles offen zu sein scheint.

Beste hatte noch wenige Tage vor der Berufung von einem Anruf Nagelsmanns nichts wissen wollen ("Da kann ich immer noch drüber lachen - da fehlt noch ein gutes Stück"), sich dann aber "unglaublich stolz" ob der Einladung gezeigt. Nun konnte er sich jedoch nur kurz Nagelsmann präsentieren. Mit den Heidenheimern, die als Tabellenelfter acht Spieltage vor dem Saisonende zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge haben, ist er erst am Ostersonntag beim VfB Stuttgart wieder gefordert.