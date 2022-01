Nächster Anlauf in der Premier League: Lampard übernimmt bei Everton

Sein Anteil an Chelseas Erfolgsgeschichte ist praktisch, dass er ging. Nun will Frank Lampard beim FC Everton durchstarten.

Als Thomas Tuchel vor gut einem Jahr auf Frank Lampard folgte, musste er den FC Chelsea (damals Platz 9) aus einer misslichen Lage führen. So geht es nun auch Lampard, der auf Rafa Benitez folgt und den Tabellen-16. FC Everton übernimmt.

Für die Spielerlegende (Champions-League-Sieger, 106 Länderspiele für England) ist es nach Chelsea und zuvor Derby County die dritte Station als Trainer.

Der 43-Jährige hat bei den Toffees für zweieinhalb Jahre bis Sommer 2024 unterschrieben, sein erstes Pflichtspiel in neuer Rolle ist das FA-Cup-Viertrundenspiel gegen Brentford am kommenden Samstag. "Das erste, was die Fans sehen wollen, ist Kampf und Wille. Darauf müssen wir achten", so Lampard.