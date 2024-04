Nächster Anders Vejrgang? FIFAe feiert 13-Jährigen, die EPF will ihn "schützen"

Ist der 13-jährige Robert Brysik das "neue Wunderkind" am eSport-Firmament von FC 24? Diese Frage stellte FIFAe nach seinem Turniersieg beim FLVW E-astern Cup. Die eSports player foundation will den jungen FOKUS-Spieler "schützen".

Mit gerade mal 14 Jahren stellte Anders Vejrgang in FIFA 21 einen Weltrekord in der Weekend League auf - der Däne galt als größtes FIFA-Talent seiner Generation. Inzwischen ist der eSportler von RBLZ Gaming volljährig und hat bereits einige große Titel gesammelt. Sein Nachfolger könnte schon in den Startblöcken stehen. Zumindest wenn es nach dem FIFAe-Account auf X geht: "Neues Wunderkind?", fragt dieser seine Follower. Die Rede ist von Robert Brysik.

Mit 13 Jahren spielt er bereits bei FOKUS und machte zuletzt beim FLVW E-astern Cup auf sich aufmerksam. Er gewann nicht nur das Turnier, sondern schaltete auf seinem Weg zum Triumph auch einige gestandene FC-24-Profis aus. Im Finale besiegte er Borussia Dortmunds Alihan Kösecik mit 2:1. In den Runden zuvor hatte er unter anderem Onur Polat (3:2) von Viktoria Köln und Muhammed Ali Gencer (6:2) vom 1. FC Magdeburg aus dem Wettbewerb geworfen.

"12 Jahre alt und schon Weltklasse?"

Es war nicht das erste Ausrufezeichen, das Brysik in FC 24 setzte: Noch vor seinem 13. Geburtstag ging er Anfang Januar als Sieger aus dem SK Gaming eJunior Cup hervor. "12 Jahre alt und schon Weltklasse?", stellte die esports player foundation (EPF), die den FOKUS-Spieler unterstützt, damals auf LinkedIn in den Raum. Die Organisation feiert Brysik auch nach seinem jüngsten Erfolg - richtet zudem aber einige warnende Worte an die Verantwortlichen des Teenagers.

"Vor dem Hintergrund seiner außergewöhnlichen Leistungen liegt es nun in unserer Verantwortung, Robert gemeinsam mit FOKUS zu schützen, seine Standfestigkeit zu stärken und seine Entwicklung optimal zu fördern", schreibt die EPF. "Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass er im Alter von 16 Jahren bereit ist, offizielle Wettbewerbe zu bestreiten." FC-24-Entwickler und eSport-Ausrichter EA SPORTS lässt die Teilnahme am kompetitiven Ökosystem nämlich erst ab 16 zu.

Sorge vor zweitem Fall Vejrgang?

Die Worte der EPF scheinen mit Bedacht gewählt. Womöglich flossen auch Erinnerungen an die Anfangszeit von Anders Vejrgang ins Statement ein. Der Leipziger hatte früh zu streamen begonnen und wurde aufgrund seiner starken Leistungen sowie seiner oft provokanten Art schnell zur Zielscheibe gemacht. Auf Twitch & Co. sammelten sich zu fast jedem Anlass hämische oder gar feindselige Kommentare gegen den Dänen. Seine Kritiker gingen regelmäßig zu weit.

Vejrgang hat den Internet-Hate der letzten Jahre zumindest sportlich gut weggesteckt - in FC 24 ist er bereits für die Einzel-WM qualifiziert. Brysik soll ähnlicher Umgang aber wohl erspart bleiben. Dafür sollten die EPF, FOKUS und seine Agentur Rabona in den kommenden Monaten und Jahren Sorge tragen. Entwickelt sich das "Wunderkind" entsprechend weiter, könnte Brysik seine Qualität in FC 27 oder FC 28 erstmals auf großer Bühne unter Beweis stellen.