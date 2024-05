Nächster Abgang für die Wildcats

Der SV Union Halle-Neustadt wird in der kommenden Saison auf eine weitere Spielerin verzichten. Der Klub trennt sich von einer Schwedin.

Alexandra Lundström wird ab Sommer nicht mehr Teil der Wildcats-Mannschaft sein. Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, trennt sich der Klub von der Schwedin.

Die Rückraumspielerin war 2022 vom schwedischen Erstligisten Kärra HF zum SV Union Halle-Neustadt gekommen und kann nun auf zwei Jahre 1. Bundesliga in Deutschland zurückblicken. "Ich bin dankbar für die Zeit in Halle und habe hier tolle Menschen kennengelernt", wird die 25-Jährige in der Pressemitteilung zitiert.

Vierter Abgang für die Wildcats

SV-Sportdirektor Jan-Henning Himborn lobt die Schwedin als "professionellen Teamplayer" und erinnert sich besonders gerne "an ihr überragendes Spiel in Leverkusen in der letzten Saison zurück". Mit neun Toren trug die 25-Jährige entscheidend zum Klassenerhalt bei.

Auch in der aktuellen Spielzeit glänzt die Halblinke mit guten Leistungen. Mit 62 Treffern ist sie die drittbeste Torjägerin ihres Teams und soll auch in den verbleibenden Spielen dazu beitragen, den erneuten Klassenverbleib zu sichern.

Wohin Lundström wechseln wird, weiß sie noch nicht. Ihre Handballkarriere möchte sie aber nicht beenden. Für Halle-Neustadt ist es nach Cecilie Woller, Lotta Woch, Edita Nukovic bereits der vierte Abgang.