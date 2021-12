Nächster 9-Darter: Diesmal kocht der Ally Pally dank Labanauskas

Gestern William Borland, heute Darius Labanauskas. Die Darts-WM 2022 hat ihren zweiten 9-Dater erlebt.

Ganz so dramatisch wie am Freitagabend war es diesmal nicht. Da hatte William Borland im allerletzten Leg gegen Bradley Brooks das Kunststück vollbracht, die 501 mit neun Darts auszuchecken.

Beim Duell am Samstagnachmittag schien es, als würden aber immerhin die Weichen mit der Darts-Rarität gestellt. Labanauskas führte im ersten Satz gegen Mike de Decker in Legs mit 2:1, als er begann, Pfeil um Pfeil in die Triple-Felder zu werfen. Der Ally Pally machte eigentlich gerade eine schöpferische Pause, als "Lucky D" Dampf machte und ihn vom einen auf den anderen Moment zum Kochen brachte. Triple-20, Triple-17, der Litauer ließ sich Zeit mit dem letzten Wurf auf die Doppel-18.

Als die Spannungskurve ganz oben war, drückte Labanauskas ab - und versenkte den Pfeil! Einen Moment verharrte er in der Stellung, ehe er nach links Richtung eigene Box blickte, durchpustete und die Fäuste ballte. Selbst Kontrahent de Decker grinste über beide Ohren. Der zwölfte 9-Darter in der Geschichte der PDC-WM, er war perfekt, der erste Satz nebenbei eingetütet.

Dumm nur für Labanauskas, dass er nicht derjenige war, der am Ende jubelte. De Decker, nur auf Rang 70 geführt, ließ sich vom 9-Darter nicht beirren und gewann Leg um Leg - und letztlich auch die Partie mit 3:1-Sätzen. Der Weltranglisten-33. verabschiedet sich wenigstens mit einem Paukenschlag aus London.

Die bisherigen Ergebnisse des Samstagnachmittags

Raymond Smith - Jamie Hughes 3:1

Callan Rydz- Yuki Yamada 3:0

Mike De Decker - Darius Labanauskas 3:1

Ian White - Chris Landman 3:1