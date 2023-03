Nächste Zwangspause für Pechvogel Dorsch

Niklas Dorsch kommt diese Saison beim FC Augsburg einfach nicht in Fahrt. Der 25-Jährige musste sich nun operieren lassen und wird erneut ausfallen - nicht das erste Mal in dieser Saison.

Niklas Dorsch hatte sich nach einer völlig verkorksten Hinrunde mit zahlreichen Verletzungen gerade erst wieder Schritt für Schritt seiner Normalform genähert, da muss er jetzt einen erneuten Dämpfer verarbeiten.

Der 25-Jährige unterzog sich einer Operation der Nasennebenhöhlen, da er zuletzt immer wieder gekränkelt hatte. Voraussichtlich wird er deshalb erneut eine zweiwöchige Zwangspause einlegen müssen. Damit würde er Spiele in Wolfsburg und gegen Köln verpassen.

Im vergangenen Jahr schien Dorsch nach einem Schlüsselbeinbruch gerade rechtzeitig für die Saison 2022/23 wieder in Schwung zu kommen, ehe ein Mittelfußbruch dazwischenkam und ihn wieder ausbremste.

Drei Monate später schien alles wieder in Ordnung zu sein, nach wochenlangem Training meldete sich Dorsch bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zurück. Für eine Viertelstunde. Die Diagnose: wieder ein Mittelfußanbruch.

"Da fragt man sich natürlich, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll"

"Da kommen in so kurzer Zeit so viele Gedanken zusammen, was man alles falsch macht", hatte Dorsch im Interview mit dem kicker offen erzählt. "Wir sind abhängig von unserem Körper, ich habe hoffentlich noch zehn bis zwölf Jahre vor mir. Da fragt man sich natürlich, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll. Die Mittelfußanbrüche haben mich extrem zurückgeworfen, sportlich und mental."

Bleibt es bei der zweiwöchigen Pause, dürfte Dorsch diesmal sehr viel schneller wieder angreifen und seine magere Bilanz von sechs Ligaspielen weiter ausbauen können. Dann könnte er zumindest noch für ein persönliches Happy End sorgen.