Nächste Volte in der Sommermärchen-Affäre

Bis zuletzt sah es so aus, als bliebe die Aufarbeitung der Sommermärchen-Affäre ohne Nachspiel für die Beteiligten. Nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt vom Montag drohen Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt nun überraschend doch noch juristische Konsequenzen.

Das Verfahren in der Sommermärchen-Affäre rund um die Fußball-WM 2006 gegen die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie den langjährigen Generalsekretär des Verbands, Horst R. Schmidt, wird überraschend fortgesetzt. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat den Einstellungsbeschluss des Landgerichts Frankfurt vom 27. Oktober 2022 aufgehoben, wie das OLG am Montag mitteilte. Das Verfahren sei nun vom Landgericht Frankfurt fortzuführen.

Die Sommermärchen-Affäre Chronologie der Ereignisse

"Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten Hinterziehung bzw. Beihilfe zur Hinterziehung von Körperschaftssteuer, Solidarzuschlag, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für das Jahr 2006 vor", heißt es in der Mitteilung des OLG. Das Trio soll bewirkt bzw. daran mitgewirkt haben, dass die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den Weltverband FIFA "zu Unrecht als Betriebsausgabe des DFB im Jahr 2006 ertrags- und steuermindernd verrechnet worden sei".

Einstellung aufgrund des Doppelbestrafungsverbots

Das Landgericht hatte im vergangenen Jahr das Verfahren unter Berücksichtigung des Doppelbestrafungsverbots eingestellt, da in der Schweiz bereits ein ähnlicher Prozess wegen Betrugs bzw. Gehilfenschaft zum Betrug gegen die Beschuldigten lief. Die schweizerische Staatsanwaltschaft warf Niersbach, Zwanziger und Schmidt sowie dem ehemaligen FIFA-Generalsekretär Urs Linsi vor, Mitglieder des deutschen WM-Organisationskomitees über den wahren Grund der Zahlung von 6,7 Millionen Euro getäuscht zu haben. Das Verfahren in der Schweiz ist jedoch mittlerweile aufgrund der Verjährung der Vorwürfe beendet.

Nach Ansicht des OLG betreffe das schweizerische Verfahren jedoch nicht dieselbe Tat: Dort stand der Vorwurf der Täuschung der anderen OK-Mitglieder im Raum, in Frankfurt werde den Beschuldigten dagegen zur Last gelegt, "die Zahlung unberechtigt als Betriebsausgabe in die Gewinnermittlung des DFB einbezogen zu haben", so das OLG. Es handle sich damit nicht um einen Komplex "unlösbar miteinander verbundener Tatsachen", auch wenn beide Anklagen an einen zusammenhängenden historischen Gesamtkomplex anknüpfen würden.

6,7 Millionen an bin Hammam

Hintergrund des Sommermärchen-Verfahrens sind bislang ungeklärte Geldflüsse im Umfeld der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Konkret geht es um 6,7 Millionen Euro, die das deutsche WM-Organisationskomitee 2005 über die FIFA an den früheren adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus weiterleitete. Das Geld wurde dabei als Betriebsausgabe für eine WM-Eröffnungsgala deklariert, die nie stattfand.

Im Jahr 2002 hatte OK-Chef Franz Beckenbauer von Louis-Dreyfus ein Darlehen über ebendiese 6,7 Millionen Euro erhalten, die letztlich in mehreren Tranchen auf Konten des früheren FIFA-Finanzfunktionärs Mohamed bin Hammam verschwanden. Wofür Beckenbauer das Geld an bin Hammam überwies, ist bei heute unklar. Spekulationen über Stimmenkäufe bei der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland weisen alle Beteiligten zurück.

Beckenbauer ist vom Landgericht Frankfurt indes nur als Zeuge und nicht als Beschuldigter geführt, da er beim DFB nicht für die Steuererklärung verantwortlich war. Diese steht in dem Verfahren jedoch im Fokus.

Zwanziger dringt auf gerichtliche Verhandlung

Ex-DFB-Präsident Zwanziger reagierte gelassen auf die neue Volte im Sommermärchen-Komplex. "Seit fast vier Jahren wird die Anklage zum Nachteil der Betroffenen zwischen den Gerichten hin- und hergeschoben. Darüber kann man nur den Kopf schütteln", sagte der 77-Jährige der dpa. "Es liegt mir sehr viel daran, dass es jetzt schnell zu einer mündlichen Verhandlung vor einem Gericht kommt." Zwanziger, Niersbach und Schmidt hatten alle Vorwürfe stets zurückgewiesen und ihre Unschuld beteuert.