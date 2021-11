Nächste Verletzung: Auch Bakker fehlt Leverkusen wochenlang

Bayer 04 Leverkusen muss den nächsten Ausfall eines Stammspielers verkraften. Auch Linksverteidiger Mitchel Bakker wird den Rheinländern mehrere Wochen fehlen.

Bakker war beim 0:2 der Werkself am Samstag gegen den VfL Wolfsburg in der Schlussphase der Partie unglücklich auf den Ball getreten und musste daraufhin in der 83. Minute ausgewechselt werden. Wie Bayer 04 am Montagmittag mitteilte, hat sich der Neuzugang von Paris St. Germain ein Knochenödem im linken Sprunggelenk zugezogen und darüber hinaus einen Kapsel-Riss sowie einen Anriss des linken Außenbandes erlitten. Die Ausfallzeit taxiert der Klub auf "voraussichtlich vier Wochen".

In Wolfsburg wurde Bakker nach seiner Verletzung von Landsmann Daley Sinkgraven ersetzt, der nun wohl mehr Spielzeit erhalten wird. Auch Neuzugang Piero Hincapie besetzte in dieser Saison schon die Linksverteidigerposition und kommt als Ersatz infrage.

Bakker ist bereits der dritte Leverkusener Stammspieler, der Trainer Gerardo Seoane zuletzt verletzungsbedingt wegbricht. Auch Charles Aranguiz und Patrik Schick fallen noch mehrere Wochen aus. Hinzu kommt Karim Bellarabi, der aufgrund eines Muskelfaserrisses pausieren muss, sowie die beiden Langzeitverletzten Timothy Fosu-Mensah und Julian Baumgartlinger.