Nächste Verkaufsphase für EM-Tickets: Drei Optionen für deutsche Fans

Wer Tickets für Deutschlands Gruppenspiele bei der Heim-EM will, hat ab dem 4. Dezember drei Optionen. Eine davon kostet schon im Vorfeld Geld.

Obwohl weder die Mehrheit der Teilnehmer noch die Besetzung der Gruppen feststand, hatte die UEFA bereits am 26. Oktober die erste Bewerbungsphase für EM-Tickets gestartet. Dem Interesse tat das keinen Abbruch: Für die mehr als 1,2 Millionen Eintrittskarten gingen über 20 Millionen Anträge ein. Nun steht die zweite Verkaufsphase bevor.

Ab dem 4. Dezember und damit zwei Tage nach der Gruppenauslosung in Hamburg können die für die Endrunde qualifizierten Verbände insgesamt eine Million Tickets verkaufen, ausschließlich für die Gruppenphase. Für die deutschen Fans heißt das: Pro Gruppenspiel - in München (14.6.), Stuttgart (19.6.) und Frankfurt (23.6.) - sind rund 9000 Tickets zu haben, die günstigsten für 30 Euro.

Eine Turnierregistrierung kostet im Vorfeld fünf Euro

Über drei Wege können sich Interessenten bewerben. Das größte Kontingent stehen Mitgliedern des Fanclub Nationalmannschaft zur Verfügung, dem man sich jederzeit für eine Jahresgebühr zwischen 15 und 30 Euro sowie einer Anmeldegebühr in Höhe von zehn Euro anschließen kann. Neu ist die Option, einen eigenständig organisierten Fanklub beim DFB anzumelden (Registrierungsfrist: 21. November) und sich darüber für Tickets zu bewerben.

Die dritte Option: eine Turnierregistrierung. Diese kostet pro Antragssteller allerdings unabhängig vom Erfolg der Ticketbewerbung fünf Euro, wobei der DFB betont, damit ausschließlich die Kosten des Registrierungs- und Verarbeitungsprozesses zu decken und kein Geld zu verdienen. Man wolle mit der Gebühr außerdem sicherstellen, "dass hinter jeder Bewerbung ein echter Fan steht".

Tickets für K.-o.-Phase erst nach den Gruppenspielen

Der DFB hat sich innerhalb der zweiten Verkaufsphase für drei Zeitfenster entschieden, in denen jeweils das "First come, first serve"-Prinzip gilt. In den ersten beiden Zeitfenstern (4.-7. bzw. 7.-11. Dezember) sind nur Mitglieder des Fanclub Nationalmannschaft mit einer gewissen Anzahl von Bonuspunkten kaufberechtigt. Mit den Bonuspunkten wird unter anderem die Dauer der Mitgliedschaft und die Teilnahme an den jüngsten Länderspielen belohnt. Im dritten Zeitfenster (11.-15. Dezember) kommen Bewerber mit wenigen oder keinen Bonuspunkten sowie Fans mit einer Turnierregistrierung zum Zug.

Tickets für die K.-o.-Spiele können in der zweiten Verkaufsphase nicht erworben werden. Diese sind erst nach der Gruppenphase erhältlich. Für potenzielle Spiele im Achtel- und Viertelfinale darf der DFB jeweils 6000, für ein Halbfinale 7000 Tickets vergeben. Im Endspiel beträgt das Kontingent 10.000 Karten.