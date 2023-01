Nächste Überraschung: Auch Jabeur scheitert in Runde zwei

Das Ausscheiden von Mitfavoriten bei den Australian Open setzt sich fort. Nun hat es auch Ons Jabeur erwischt.

Nachdem bereits der in der Herrenkonkurrenz an Nummer zwei gesetzte Casper Ruud am Donnerstag die Segel streichen musste, war nun auch für die Nummer zwei bei den Damen Schluss. Die Tunesierin Jabeur, die im Vorjahr in Wimbledon und bei den US Open das Finale erreicht hatte, musste sich in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) der ungesetzten Tschechin Marketa Vondrousova mit 1:6, 7:5, 1:6 geschlagen geben.

Die an Nummer zwei gesetzte Jabeur, die sich bereits in der ersten Runde beim Dreisatzsieg über die Slowenin Tamara Zidanek schwergetan hatte, leistete sich in der Spielzeit von 1:42 Stunden insgesamt 50 unerzwungene Fehler. Nur selten fand sie zu ihrem Spiel. Die 28-Jährige muss damit weiter auf ihren ersten Grand-Slam-Titel warten. Vondrousova trifft in der dritten Runde auf ihre erst 17 Jahre alte Landsfrau Linda Fruhvirtova.