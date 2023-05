Nächste überraschende Wende im Übernahme-Poker um ManUnited?

Das Werben um Manchester United spitzt sich weiter zu. Der katarische Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani hat sein Übernahmeangebot offenbar noch einmal deutlich erhöht. Nicht alle Fans dürften sich darüber freuen.

Wer erhält den Zuschlag zur Übernahme von Manchester United? Und wird es überhaupt eine Übernahme geben? Auch rund sechs Monate nach der Ankündigung der Glazer-Familie, einen Verkauf zu erwägen, sind viele Fragen offen. Am Dienstagmorgen gab es im Poker offenbar die nächste Wende.

Wie zahlreiche englische Medien berichten, hat der katarische Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani überraschend sein Angebot in einer vierten Runde noch einmal erhöht. Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten er und Sir Jim Ratcliffe, der steinreiche Chef des "Ineos"-Konzerns, vermeintlich endgültige Offerten eingereicht.

Doch nun soll Al Thani die Übernahme aller Anteile sowie - noch bemerkenswerter - des immensen Schuldenbergs angeboten haben. Der "Guardian" schreibt von einer offerierten Summe in Höhe von umgerechnet 6,31 Milliarden Euro. Zuletzt galt Ratcliffe als Favorit, weil er den Wert des Klubs höher einschätzen und bereit sein soll, den Glazers nur etwas mehr als 50 Prozent der Anteile abzukaufen, sodass diese weiterhin mitmischen könnten.

Beide Offerten stoßen in Fankreisen nicht auf Gegenliebe

Bei Teilen der ManUnited-Anhänger stoßen beide Varianten auf Ablehnung. Al Thani, ein katarischer Banker, über dessen Verbindung zum Emir viele Spekulationen existieren, wird vor allem bei LGBTQ+-Fangruppen kritisch gesehen. An Ratcliffes Angebot stört viele, dass damit die ungeliebten Glazers nicht ganz aus dem Klub gedrängt würden.

Wie es weitergeht, ist unklar. Nicht auszuschließen ist, dass Ratcliffe nun auch noch einmal nachlegt - genauso, dass die Glazers am Ende die Mehrheit am englischen Rekordmeister gar nicht verkaufen. Eine baldige Entscheidung dürften vor allem die sportlichen Verantwortlichen um Trainer Erik ten Hag herbeisehnen. Am 1. Juli öffnet das Sommer-Transferfenster, in dem der Kader aufgerüstet werden soll.

Kurz vor dem Saisonende kämpfen die Red Devils noch um die Qualifikation für die Champions League. Außerdem bestreiten sie am 3. Juni das FA-Cup-Finale gegen Manchester City und könnten dort den Stadtrivalen womöglich am erstmaligen Triple-Gewinn hindern.