Nächste Trainer-Entlassung: BVB II trennt sich von Trainer Preußer

Nächste Trainer-Entlassung in der 3. Liga: Am Montag gab Borussia Dortmund die Trennung von U-23-Trainer Christian Preußer bekannt.

Die Zeitpunkt kommt durchaus überraschend: Noch am Samstag hatte der BVB II seinem Negativlauf (sechs Niederlagen in Serie) ein Ende gesetzt und 2:1 beim zum Kreis der Aufstiegsanwärter gezählten FC Ingolstadt gewonnen. Trotzdem gaben die abstiegsbedrohten Westfalen zwei Tage später die Trennung von Christian Preußer bekannt - dem 39-Jährigen wurde die grundsätzliche Entwicklung in dieser Saison zum Verhängnis.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. In den vergangenen Wochen ist in uns allerdings der Glaube gereift, dass unsere Saisonziele - sowohl was die Entwicklung der Mannschaft als auch die individuelle Entwicklung der Spieler angeht - in dieser Konstellation schwer zu erreichen sein werden", wird Dortmunds Sportlicher Leiter für den U-23-Bereich, Ingo Preuß, in der Vollzugsmeldung des Vereins zitiert.

Unter Preußer feierte der BVB in 21 Saisonspielen nur sechs Siege. Nach zwei Partien in der Rückrunde rangieren die Schwarz-Gelben mit 21 Zählern knapp über dem Strich, einen Punkt vor dem FSV Zwickau, der Rang 17 belegt.

Preußer war erst im Sommer 2022 zum BVB gekommen und hatte das Traineramt vom zum FC Augsburg gewechselten Enrico Maaßen übernommen. Zuvor hatte der gebürtige Berliner bei Fortuna Düsseldorf als Cheftrainer (Trennung im Februar 2021), beim SC Freiburg II und in verschiedenen Funktionen bei Rot-Weiß Erfurt gearbeitet. Seinen größten Erfolg feierte er 2021, als er den SCF II zum Aufstieg in die 3. Liga geführt hatte.

Nachfolger ist noch unklar

Wer seine Nachfolge in Dortmund antritt, ist indes noch unklar. "Über die Nachfolge von Christian Preußer wird Borussia Dortmund in den kommenden Tagen befinden", teilte der BVB mit.

Das Trainerkarussell in der 3. Liga dreht sich damit immer schneller. Ebenfalls am Montag hat sich der FSV Zwickau vom bis dato dienstältesten Drittliga-Coach Joe Enochs getrennt. In den vergangenen Tagen wechselten auch der Hallesche FC, 1860 München und der FC Ingolstadt ihre Trainer.