Nächste Stütze langfristig gebunden: Liverpool verlängert auch mit Fabinho

Wenige Tage nach der Vertragsverlängerung von Trent Alexander-Arnold hat der FC Liverpool eine weitere Stütze langfristig gebunden. Fabinho wurde mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.

Ursprünglich lief der Vertrag des 27-jährigen Brasilianers noch bis 2023, nun hat der FC Liverpool drei weitere Jahre vorzeitig drangehängt. "Ich freue mich sehr, einen neuen Vertrag mit dem Verein unterschrieben zu haben", wird Fabinho auf der Website der Reds zitiert, "ich wollte weiter hier bleiben und für Liverpool spielen. Jetzt, wo es offiziell ist, bin ich sehr glücklich."

Der zentrale Mittelfeldspieler kam vor drei Jahren für 43,7 Millionen Pfund aus Monaco an die Anfield Road und hat seitdem 122 Pflichtspiele für die Klopp-Elf absolviert. 2019 verhalf er Liverpool zum Champions-League-Titel (2:0 im Finale gegen Tottenham), ein Jahr später zur ersten Meisterschaft nach dreißigjähriger Wartezeit. In der vergangenen Saison rückte der etatmäßige Mittelfeldspieler teilweise in die Innenverteidigung, ersetzte dort die Langzeitverletzten Virgil van Dijk und Joel Matip. Mit seiner Vielseitigkeit verhalf er den Reds nach einer schweren Spielzeit zur Qualifikation für die Königsklasse.

Weitere Vertragsverlängerungen geplant

"Für mich ist es der beste Ort, um mich weiterzuentwickeln und von den Mitarbeitern und der Mannschaft zu lernen. Hoffentlich werden wir weiterhin Gutes erreichen", so Fabinho. Nach Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold hat der FC Liverpool also die zweite Stütze in wenigen Tagen langfristig gebunden. Und weitere Vertragsverlängerungen sind geplant: Auch Keeper Alisson, van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané und Andrew Robertson sollen in den kommenden Wochen und Monaten mit neuen Verträgen ausgestattet werden.