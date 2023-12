Nächste Station Südamerika: Die NFL geht nach Brasilien

In England ist die NFL seit Jahren aktiv, in Deutschland hat es in zwei Jahren schon drei Regular-Season-Partien gegeben. Nun expandiert die Liga erstmals in ihrer Geschichte nach Südamerika.

Die NFL wird im nächsten Jahr in Brasilian, genauer in der Corinthians Arena zu Sao Paulo, vorstellig. IMAGO/Sports Press Photo

Zusätzlich zu den Gastspielen in England und Deutschland trägt die NFL in der kommenden Saison auch eine Hauptrundenpartie in Brasilien aus.

Wie Commissioner Roger Goodell am Mittwoch in Dallas mitgeteilt hat, wird die Corinthians Arena in Sao Paulo Austragungsort des ersten NFL-Spiels in Südamerika. Welche beiden Football-Teams in dem Stadion antreten werden, das schon als Austragungsort der WM 2014 und der Olympischen Spiele 2016 genutzt worden ist, ist noch unklar.

Wahrscheinlich ist eine Beteiligung der in dieser Saison mit Quarterback Tua Tagovailoa und Receiver Tyreek Hill offensivstarken Miami Dolphins, da das Franchise aus Florida aktuell als einziges Team von der Football-Liga aus den USA Marketing-Rechte in Brasilien hält.

Sao Paulo, dreimal London und München

Die NFL will Anfang 2024 detailliert mitteilen, welche Mannschaften für die insgesamt fünf internationalen Spiele 2024 ausgewählt sind. Klar ist aber schon einmal: Neben dem NFL-Debüt im WM-Stadion in Brasilien gibt es in der kommenden Regular Season wieder drei Spiele in London (Wembley Stadium und Tottenham Hotspur Stadium) sowie die Rückkehr in Münchens Allianz-Arena.

Damals am 13. November 2022 hat sich die National Football League erstmals in Deutschland mit den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers um die inzwischen in den Ruhestand gegangene Quarterback-Legende Tom Brady (sieben Super-Bowl-Siege) umgesehen - Endstand damals: 21:16 für die Bucs und reichlich geäußerte Begeisterung über die Stimmung in München etwa von Brady.

Sport-Events en masse in L.A.?

Darüber hinaus hat es rund um die NFL weitere News bezüglich Organisatorischem gegeben: So soll der Super Bowl 2027 offenbar in Los Angeles steigen. Das berichten seit Mittwoch mehrere US-Medien übereinstimmend. Wie bereits im Februar 2022 (23:20 zwischen den Rams und Bengals) soll erneut im SoFi-Stadion, der Heimstätte der Rams und Chargers, gespielt werden. Die Rückkehr nach Los Angeles würde mit dem 60. Jahrestag der Austragung von Super Bowl I zusammenfallen. Damals war das heute weltweit verfolgte Event im Los Angeles Memorial Coliseum zu Gast - mit den Green Bay Packers und Kansas City Chiefs (35:10).

Der kalifornischen Metropole würden damit aufregende drei Jahre bevorstehen. Bei der Fußball-WM 2026 wird Stand jetzt ebenfalls im SoFi-Stadion gespielt - auch wenn sich Multimilliardär Stan Kroenke (u.a. Besitzer des Stadions, Eigentürmer der Rams oder auch der Colorado Avalanche aus der NHL) noch gegen notwendige FIFA-Auflagen sträubt und bereits mit dem Rückzug des Austragungsortes gedroht hat. Zwei Jahre später ist Los Angeles Gastgeber der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele.

Im kommenden Februar steigt der Super Bowl im Allegiant-Stadion in Las Vegas. Danach werden New Orleans/Louisiana mit dem Superdome und Santa Clara/Kalifornien mit dem Levis-Stadion das Finale der NFL ausrichten.