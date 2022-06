Nächste starke Saison für den VfL und Reis? "Wir arbeiten am dritten Wunder"

Für viele Beobachter bleibt der VfL Bochum trotz einer starken Vorsaison einer der ersten Abstiegskandidaten. Für Thomas Reis wäre der erneute Klassenerhalt das "dritte Wunder", wie er in der Donnerstag-Ausgabe des kicker erläutert.

Bochums Coach geht in sein zweites Jahr als Trainer einer Bundesliga-Mannschaft, erneut als Underdog, obwohl der finanzielle Spielraum des Vorjahres-Aufsteigers diesmal etwas größer ist. Rund 16 Millionen nahm der VfL bisher durch Transfers ein.

"Trotzdem haben wir nach wie vor keinen Goldesel im Keller und müssen weiter daran arbeiten, dass unsere Transfers funktionieren", so der VfL-Trainer im kicker-Interview.

Reis' Vertrag läuft kommenden Sommer aus: "Lasse mich nicht beirren"

Die Konstellation insgesamt ist etwas ungewöhnlich. Seitdem Reis im September 2019 als Cheftrainer beim VfL übernahm, ging es aufwärts, doch der im nächsten Sommer auslaufende Vertrag ist derzeit noch nicht verlängert. Damit geht Reis, wie er versichert, ganz entspannt um. "Ich bin mit vollem Einsatz dabei, lasse mich nicht beirren und mache meinen Job nach wie vor mit großer Begeisterung."

Sein Ziel ist ganz klar: "Wir arbeiten am dritten Wunder nach dem Aufstieg und den Klassenerhalt im vorigen Jahr."

