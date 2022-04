"Nächste Saison definitiv": Winter bleibt Oberhausen erhalten

Das Regionalliga-Heimspiel gegen Preußen Münster hat Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag klar verloren. Grund zur Freude gab es trotzdem: Flügelverteidiger Nils Winter bleibt dem ehemaligen Bundesligisten treu.

Nils Winter ist derzeit verletzt, wird aber spätestens in der kommenden Saison wieder für RWO auf dem Platz stehen. IMAGO/Brauer-Fotoagentur

Auf dem Platz gegen Aufstiegsanwärter Münster fehlte Winter, der 28-Jährige hatte Anfang April einen Schlag auf die Niere abbekommen und kuriert seitdem eine Verletzung aus. Im Rahmen des Heimspiels gegen die Preußen gab der Rechtsverteidiger aber über das Stadionmikrofon selbst bekannt, bei RWO zu bleiben. "Ob es diese Saison noch etwas wird, kann ich nicht versprechen. Nächste Saison aber definitiv", kündigte er mit Blick auf sein Comeback an.

In einer von seinem Klub verbreiteten Mitteilung ergänzt Winter: "Ich fühle mich in Oberhausen sehr wohl und freue mich, auch weiter an der Entwicklung des Vereins mitwirken zu können. Die Fans, das Trainerteam und die Mannschaft - sie alle geben mir ein gutes Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir sind hier noch nicht fertig."

Seit Oktober 2020 bei RWO

Nach Angaben von Patrick Bauder, Sportlicher Leiter beim Tabellenvierten der Regionalliga West, hatte Winter "zahlreiche andere Angebote. Darum sind wir umso glücklicher, dass er sich für einen Verbleib entschieden hat und wir weiter mit ihm planen können. Er ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Spiel".

Winter hat in der laufenden Saison 30 Partien bestritten. Dabei gelangen ihm vier Tore und neun Vorlagen. Der gebürtige Wolfsburger spielt seit Oktober 2020 im Ruhrgebiet. Zuvor war er bei der SV Elversberg, bei Alemannia Aachen und dem VfR Neumünster aktiv. Ausgebildet wurde er beim VfL Wolfsburg, mit dessen U 19 er 2011 den Gewinn der deutschen A-Jugend-Meisterschaft feierte.