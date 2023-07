Nächste Preiserhöhung: DAZN ändert Abo-Modelle

Wenige Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hat Streaminganbieter DAZN seine Abo-Modelle für Neukunden umgebaut. Dabei gibt es indirekte und direkte Preiserhöhungen.

Erst im Januar hatte DAZN die Einführung von drei Abo-Modellen bekanntgegeben. Ein halbes Jahr später werden diese zum Teil schon wieder angepasst - allerdings nur für Neukunden. Ein Überblick.

Modell "DAZN Unlimited": Es ist weiterhin das einzige Paket, in dem alle DAZN-Inhalte verfügbar sind. Neu ist aber, dass es künftig auch das einzige ist, in dem Bundesliga und Champions League laufen. Neukunden, die diese Wettbewerbe bei DAZN live verfolgen wollen, müssen demnach entweder ein "Unlimited"-Abo über zwölf Monate für monatlich 29,99 Euro abschließen oder die monatlich kündbare Variante wählen, die mehr kostet als zuletzt: Statt 29,99 Euro wie vor der Januar-Anpassung und 39,99 Euro danach werden ab sofort 44,99 Euro pro Monat fällig.

Modell "DAZN Super Sports": Dieses Paket ersetzt das im Januar eingeführte "DAZN Standard" und kostet künftig sogar fünf Euro weniger als zuletzt (19,99 Euro pro Monat im Jahrestarif, 24,99 Euro bei monatlicher Kündbarkeit). Das große Aber: Anders als bei "DAZN Standard" ist bei "DAZN Super Sports" weder Bundesliga- noch Champions-League-Livefußball enthalten. Es richtet sich an Neukunden, die DAZN nicht wegen dieser Wettbewerbe schauen. Für sie wird der Streamingdienst billiger. Für alle, die bisher ein "Standard"-Abo hatten, ändert sich nichts: Sie behalten alle Funktionen und Inhalte, die das "Standard"-Abo bot, also auch Bundesliga- und Champions-League-Fußball.

Modell "DAZN World": Das günstigste Paket ist weiterhin bei monatlich kündbarer Variante für 9,99 Euro zu haben (Jahrestarif: 6,99 pro Monat). Es bietet im Fußballbereich nur die Frauen-Champions-League, Frauen-Bundesliga und einige internationale Pokalwettbewerbe, nicht aber Bundesliga und Champions League der Herren oder La Liga, Serie A und Ligue 1.

Bundesliga und Champions League ab 29,99 Euro pro Monat

"Für Bestandskunden ändert sich preislich nichts", sagte ein DAZN-Unternehmenssprecher am Dienstag zwar. Trotzdem ist klar: Dadurch, dass Fans Bundesliga und Champions League künftig nur noch über das teuerste Abo-Modell schauen können, kommt der Umbau für Neukunden einer indirekten Preiserhöhung gleich - in der monatlich kündbaren Option ist es eine direkte. Finanziell profitieren können indes Zuschauer, die eher an anderen Sportarten interessiert sind. Als Neukunde wird indes auch behandelt, wer beispielsweise von einem monatlich kündbaren auf ein Jahresabo wechseln will.

Unverändert bleibt, dass nur im "Unlimited"-Modell - allerdings nur im Jahrestarif - zwei parallele Streams möglich sind und sechs Geräte angemeldet können. In den anderen Modellen halbiert sich der Wert jeweils, ebenso im monatlich kündbaren "Unlimited"-Abo.

Auch in der neuen Saison zeigt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live, in der Champions League ab den Play-offs alle Mittwochsspiele und bis auf eine Partie pro Woche alle Dienstagsspiele als Einzelspiele und in der Konferenz.