Nächste Personalentscheidungen bei Frisch Auf Göppingen

Nächste Personalentscheidungen beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen: Nach dem angekündigten Karriereende von Tim Kneule vermelden die Göppinger nun einen Neuzugang und eine Vertragsverlängerung.

Der schwedische Nationalspieler Oskar Sunnefeldt wechselt im Sommer nach Göppingen. Unterdessen hat der deutsche Junioren-Nationalspieler Elias Newel einen langfristigen Vertrag bei Frisch Auf unterschrieben.

Oskar Sunnefeldt spielt seit 2021 beim Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig. Der Rückraumspieler hat in der laufenden Saison bisher 31 Feldtore erzielt. In der vergangenen Spielzeit warf er in 26 Spielen 75 Feldtore. Oskar Sunnefeldt und Frisch Auf Göppingen haben laut Vereinsmitteilung einen Einjahresvertrag mit sich anschließender einjähriger Option abgeschlossen.

"Es ist ein sehr professioneller Verein, in dem ich mich verbessern und weiterentwickeln möchte und alles dafür tun werde, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Nach guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich in Göppingen spielen möchte", so Oskar Sunnefeldt.

Newel: "Erfüllt meinen Kindheitstraum"

Bereits im Frisch Auf-Dress zu sehen war Junioren-Nationalspieler Elias Newel, der aktuell mit Zweifachspielrecht beim Drittligist HC Oppenweiler/Backnang spielt. Göppingen bindet den Spielmacher bis 2027 an sich.

Elias Newel sagt: "Ich bin glücklich und stolz, hier in Göppingen die Chance und das Vertrauen zu bekommen, gefördert zu werden, mich so weiterzuentwickeln und damit meinen Traum zu leben, in der Bundesliga zu spielen." Er betont: "Diese überragende Chance bei Frisch Auf Göppingen zu bekommen, erfüllt meinen Kindheitstraum und bedeutet mir unglaublich viel.“

"Mit Oskar bekommen wir einen Spieler, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr seine Qualitäten hat und variabel einsetzbar ist. Zudem war uns wichtig, nach dem Karriereende von Tim Kneule einen bereits bundesligaerfahrenen Spieler zu verpflichten", so Göppingens Sportlicher Leiter, Christian Schöne.

Schöne ergänzt: "Elias Newel hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und ist verdient zum Junioren-Nationalspieler geworden. Er verfügt über eine hohe Spielfähigkeit und -intelligenz. Nach Julian Buchele ist Elias Newel der zweite Junioren-Nationalspieler im zukünftigen Kader und wir freuen uns, seine Entwicklung mit ihm gemeinsam weiter voranzutreiben."