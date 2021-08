Nächste OP: Bei Dynamos Weihrauch ist Geduld gefragt

In der Vorbereitung sah es zunächst so aus, als sollte Patrick Weihrauch endlich wieder bei Dynamo Dresden richtig einsteigen können. Nun wirft ihn eine weitere Operation zurück. Verbunden mit einer Hoffnung.

Das letzte Mal in einem Pflichtspiel stand Weihrauch am 19. Dezember 2020 für Dresden auf dem Platz, danach folgte eine Operation am rechten Sprunggelenk - und eine lange Pause. Die Saison 2020/21, an deren Ende der Aufstieg der SGD in die 2. Bundesliga stand, war für den Mittelfeldspieler gelaufen, 2021/22 sollte es für Weihrauch aufwärts gehen.

Am Dienstag wurde der 27-Jährige erneut am Sprunggelenk operiert. Bei einer Arthroskopie wurde "Narbengewebe am rechten Sprunggelenk entfernt", wie der Klub mitteilte. "Ich bin froh, dass der kleine Eingriff an meinem Sprunggelenk nach Plan verlaufen ist", zeigte sich Weihrauch erleichtert und hofft, "dass die anstehende Rehabilitation nun ohne neuerliche Rückschläge verlaufen wird."

Weihrauch, in der Vorbereitung schon auf dem Platz und dann von einem Muskelfaserriss gestoppt, richtet den Blick nach dem Eingriff nach vorne. "Ich brauche jetzt noch etwas Geduld, bis ich wieder ohne Einschränkungen zusammen mit meinen Teamkollegen und dem Ball am Fuß auf dem Trainingsplatz stehen werde. Wenn es dann endlich so weit sein wird, dann greife ich wieder voll an."