Nächste Nummer 1 bezwungen: Pegula erreicht Halbfinale mit 49:0-Bilanz

Jessica Pegula hat als erste Spielerin bei den WTA Finals das Halbfinale erreicht - weil sie zum dritten Mal in diesem Jahr eine Weltranglistenerste bezwang.

Bei ihrem Debüt im vergangenen Jahr hatte sie noch alle drei Gruppenspiele verloren, doch bei den WTA Finals 2023 zeigt Jessica Pegula, wie viel sie dazugelernt hat. In der Nacht auf Mittwoch (MEZ) bezwang die Weltranglistenfünfte aus den USA mit Aryna Sabalenka die Nummer 1 der Welt 6:4, 6:3 und steht damit im mexikanischen Cancun als erste Halbfinalistin - und Gruppensiegerin - fest.

Eigentlich war bereits nach dem ersten Durchgang alles klar, denn: Pegula hatte in diesem Jahr alle 48 (!) Matches, in denen sie den Auftaktsatz gewann, für sich entschieden. Insgesamt erspielte sich die 29-Jährige gegen Sabalenka satte 14 Breakbälle und untermauerte auch damit, dass sie inzwischen jede Kontrahentin auf der Tour bezwingen kann.

Nachdem sie gegen Iga Swiatek bereits zweimal gewonnen hatte, setzte sich Pegula nun zum dritten Mal 2023 gegen eine aktuelle Weltranglistenerste durch. "Ich war immer gut darin, Spielerinnen, die im Ranking hinter mir stehen, zu bezwingen, aber jetzt muss man die ein, zwei bezwingen, die vor einem liegen", sagte Pegula, die laut WTA in diesem Jahr eine beachtliche 7:4-Bilanz gegen Top-Ten-Gegnerinnen vorzuweisen hat.

Sakkari raus - Rybakinas "K.-o.-Duell" mit Sabalenka

Während Pegula ganz gelassen ins abschließende Gruppenspiel gegen die ausgeschiedene Maria Sakkari gehen kann, muss Sabalenka nicht nur ums Weiterkommen bangen, sondern auch darum, die Saison an der Weltranglistenspitze und damit vor Swiatek zu beenden. Die Belarussin spielt nun gegen die Kasachin Elena Rybakina um den Einzug ins Halbfinale, die nach ihrem 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)-Erfolg gegen Sakkari ebenfalls eine 1:1-Bilanz aufweist.

Zwar gewann Sabalenka in diesem Jahr das Australian-Open-Finale nach Satzrückstand gegen Rybakina, ging aber in den beiden jüngsten Duellen mit der Weltranglistenvierten als Verliererin vom Court. "Jetzt heißt es gewinnen und weiterkommen oder verlieren und heimfahren", weiß Rybakina. "Also ungefähr so wie bei den anderen Turnieren."