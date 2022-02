Nächste Niederlage für Grubauer - Ovechkin und Matthews stocken auf

ITK #7: So läuft das NFL-Deutschlandspiel in München

Das wird ein großes Fest! Im Herbst richtet die NFL in München ihr erstes Regular Season Game in Deutschland aus. Wie ist der Stand der Vorbereitung? Welches NFL-Team ist Gastgeber in München? Wie läuft das mit den Tickets? Alexander Steinforth, der neue Chef der NFL in Deutschland, steht in dieser Folge des "Icing the kicker"-Podcasts in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei Rede und Antwort. Zusätzlich verraten Shuan, Detti, Mario und Kucze ihre ganz persönlichen Favoriten, welche NFL-Franchise in der Saison 2022 zum Überraschungsteam werden könnte. Ähnlich wie die Cincinnati Bengals in der vergangenen Spielzeit. Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 10. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire